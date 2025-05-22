Skip to footer
Чт, 22.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Аудио «Мы падаем»: что происходило в кабине пилотов за минуту до крушения авиалайнера

Иллюстративное фото.

31 января 2000 года рейс 261 авиакомпании Alaska Airlines вылетел из международного аэропорта Пуэрто-Вальярте в Мексике и направился в аэропорт Сиэтл-Такома в штате Вашингтон, США. Увы, своего пункта назначения авиалайнер так и не достиг.

Во время полета возникли серьезные технические неполадки, которые привели к трагической катастрофе: самолет упал в Тихий океан. Все 88 человек на борту погибли – 83 пассажира, три бортпроводника и два пилота.

Спустя двадцать пять лет эта катастрофа по-прежнему остается одной из самых страшных в истории Соединенных Штатов, и память о ней до сих пор жива.

В последнее время в социальных сетях снова распространяется запись из кабины пилотов, на которой зафиксированы их последние переговоры перед крушением, сообщает Unilad.

Авиалайнером управляли капитан Тед Томпсон, 53 года, и второй пилот Билл Тански, 57 лет – опытные профессионалы, налетавшие в общей сложности 12 000 часов на самолетах McDonnell Douglas MD-80, сообщает AeroTime.

На обнародованной аудиозаписи слышно, как капитан Томпсон диспетчерам: «Мы падаем».

Затем он уточняет: «Пока ещё не в свободном падении, но мы потеряли вертикальный контроль».

Поначалу казалось, что ситуация под контролем, но пилот Тански вмешался: «Нет, не под контролем».

Пилоты пытались стабилизировать самолёт, но безрезультатно.

Тем временем диспетчер попросил пилота находившегося неподалеку в воздухе самолета Aero Commander 690A следить за ситуацией.

Последний вскоре сообщил: «Самолёт Alaska Airlines начал резко снижаться».

Другой пилот также подтвердил это и добавил, что «самолёт снижается носом вниз».

Через несколько мгновений оба наблюдателя сообщили, что авиалайнер рухнул в воду и полностью разрушился при ударе.

Федеральное авиационное управление США начало тщательное расследование катастрофы.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришёл к выводу, что основной причиной аварии стала внезапная неисправность резьбовой гайки в приводе горизонтального стабилизатора во время полёта.

«Износ резьбы был вызван недостаточным обслуживанием со стороны Alaska Airlines и неадекватной смазкой винтового механизма», – указали эксперты в официальном отчёте.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх