Аудио «Мы падаем»: что происходило в кабине пилотов за минуту до крушения авиалайнера

Во время полета возникли серьезные технические неполадки, которые привели к трагической катастрофе: самолет упал в Тихий океан. Все 88 человек на борту погибли – 83 пассажира, три бортпроводника и два пилота.

Спустя двадцать пять лет эта катастрофа по-прежнему остается одной из самых страшных в истории Соединенных Штатов, и память о ней до сих пор жива.

В последнее время в социальных сетях снова распространяется запись из кабины пилотов, на которой зафиксированы их последние переговоры перед крушением, сообщает Unilad.

Авиалайнером управляли капитан Тед Томпсон, 53 года, и второй пилот Билл Тански, 57 лет – опытные профессионалы, налетавшие в общей сложности 12 000 часов на самолетах McDonnell Douglas MD-80, сообщает AeroTime.

На обнародованной аудиозаписи слышно, как капитан Томпсон диспетчерам: «Мы падаем».

Затем он уточняет: «Пока ещё не в свободном падении, но мы потеряли вертикальный контроль».

Поначалу казалось, что ситуация под контролем, но пилот Тански вмешался: «Нет, не под контролем».

Chilling cockpit voice recordings from Alaska Airlines Flight 261, which nosedived into the ocean, tragically claiming all 88 lives on board (2000) pic.twitter.com/vqZ1h7Th5l — Historic Vids (@historyinmemes) May 18, 2025

Пилоты пытались стабилизировать самолёт, но безрезультатно.

Тем временем диспетчер попросил пилота находившегося неподалеку в воздухе самолета Aero Commander 690A следить за ситуацией.

Последний вскоре сообщил: «Самолёт Alaska Airlines начал резко снижаться».

Другой пилот также подтвердил это и добавил, что «самолёт снижается носом вниз».

Через несколько мгновений оба наблюдателя сообщили, что авиалайнер рухнул в воду и полностью разрушился при ударе.

Федеральное авиационное управление США начало тщательное расследование катастрофы.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришёл к выводу, что основной причиной аварии стала внезапная неисправность резьбовой гайки в приводе горизонтального стабилизатора во время полёта.