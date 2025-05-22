Рейнсалу о решении ERJK квалифицировать его передачу как запрещенное пожертвование: конечно, я это оспорю!

«Точная сумма еще не рассчитана, но она будет основана на прейскуранте Postimees на видеопроизводство и контент-маркетинг. Она будет рассчитана технически, отправлена ​​Рейнсалу, и у него будет возможность ее оспорить», - сказала Лийза Овийр, председатель ERJK.