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Рейнсалу о решении ERJK квалифицировать его передачу как запрещенное пожертвование: конечно, я это оспорю!

Перевод: Павел Соболев
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) сегодня постановила, что программа Postimees «Теневое правительство» главы «Отечества» Урмаса Рейнсалу является запрещенным пожертвованием, и оппозиционный политик должен вернуть тысячи евро.

«Точная сумма еще не рассчитана, но она будет основана на прейскуранте Postimees на видеопроизводство и контент-маркетинг. Она будет рассчитана технически, отправлена ​​Рейнсалу, и у него будет возможность ее оспорить», - сказала Лийза Овийр, председатель ERJK.

Postimees выпустил в эфир 14 передач, которые вел Рейнсалу. Овийр отметила, что законы принимаются по принципу, что в случае их нарушения стороны делают собственные выводы.

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