Канцлер Германии Мерц приехал в Вильнюс на инаугурацию немецкой бригады «Литва»

Специально созданная 45-я бронетанковая бригада, также известная как бригада «Литва», достигнет полной боевой мощи к 2027 году и будет состоять из 5000 человек: 4800 военных и 200 гражданских.

Немецкие военные на торжественной инаугурации. Фото: (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images

Сейчас в Литве уже служат 500 немецких военных, и полной оперативной готовности штаба бригада достигла 1 апреля.

О размещении немецких военных в Литве Вильнюс и Берлин договорились в декабре 2023 года. Это первое бронетанковое соединение бундесвера (вооруженных сил Германии) со времен окончания Второй мировой войны, которое постоянно дислоцируется за границей. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий.

Немецкие военные, на первом плане — герб бригады. Фото: Reuters

Мерц в Вильнюсе

На церемонию инаугурации приехал канцлер Германии Фридрих Мерц. Это его первый визит в страны Балтии с тех пор, как он стал занял свой пост.

«Над нами всеми нависает угроза из России, — сказал Мерц на пресс-конференции (цитата по AFP). — Мы защищаемся от этой угрозы, и поэтому мы здесь».

«Российский агрессивный ревизионизм угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины — этот ревизионизм угрожает нашей общей безопасности в Европе», — добавил канцлер.

Фридрих Мерц на торжественной инаугурации бригады. Фото: TOMS KALNINS/EPA-EFE/Shutterstock

На церемонии Мерц подчеркнул готовность НАТО защищать восточный фланг альянса.

«Вместе с нашими партнерами мы твердо намерены защищать территорию альянса от любой агрессии. Безопасность наших союзников в странах Балтии — это и наша безопасность», — сказал Мерц (цитата по Reuters).

«Я хочу обратиться к народу Литвы: дорогие литовцы, вы можете положиться на нас, вы можете доверять Германии», — добавил он.

Танки в центре Вильнюса. Фото: PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images

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Фридрих Мерц придает большое значение усилению немецких вооруженных сил.

В своей первой речи в Бундестаге на посту канцлера в середине мая он назвал главным приоритетом укрепление Бундесвера.

Мерц сказал, что Германии нужна «самая сильная регулярная армия в Европе».