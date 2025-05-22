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Полиция остановила очень медленно ехавший автомобиль, за рулем которого оказался пьяный водитель

Автомобильная пробка. Иллюстративное фото.

По словам Таави Кирсса, руководителя Центра контроля дорожного движения Департамента полиции и погранохраны, медленное движение транспортного средства в потоке транспорта является когнитивной проблемой, а транспортное средство, движущееся значительно медленнее остального транспортного потока, может быть признаком, например, проблем со здоровьем или даже преступления.

«У полиции есть пример из прошлой недели, когда в городском потоке машин был замечен медленно едущий водитель, за которым собралась длинная вереница машин. Полиция обратила внимание на это и остановила автомобиль медленно ехавшего водителя. Оказалось, что он ехал медленно по той причине, что был пьян», - сказал Кирсс.

Если водители медленно едут по шоссе и замечают, что за ними образовалась длинная очередь автомобилей, руководитель центра мониторинга дорожного движения рекомендует на мгновение съехать с шоссе и пропустить длинную очередь. «Это поможет нам избежать ситуаций, когда происходят опасные обгоны», - сказал Кирсс.

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