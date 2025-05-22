Полиция остановила очень медленно ехавший автомобиль, за рулем которого оказался пьяный водитель

«У полиции есть пример из прошлой недели, когда в городском потоке машин был замечен медленно едущий водитель, за которым собралась длинная вереница машин. Полиция обратила внимание на это и остановила автомобиль медленно ехавшего водителя. Оказалось, что он ехал медленно по той причине, что был пьян», - сказал Кирсс.