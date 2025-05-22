Бывшего мэра Таллинна хотят сместить с поста волостного старейшины Йыгева

Инициатором вотума недоверия выступил оппозиционный избирательный блок Omad Inimesed в волостном собрании Йыгева. «В ситуации, когда глава волости Йыгева ясно выразил свое желание стать главой волости Пыльтсамаа, мы не видим возможности для него продолжать руководить Йыгева», - пояснил представитель блока Прийт Пыдра, вручая заявление.

«В Эстонии принято, чтобы волостной старейшина руководил в один момент времени только одной волостью, в том числе и в мыслях и сердце», - добавил он. Те, кто подписал вотум недоверия, также говорят, что просто не понимают, какую политическую силу представляет Аас. «Согласно коалиционному соглашению, должность волостного старейшины должен занимать член Центристской партии, но Аас входит в "Отечество"», - выразил недоумение от лица Omad Inimesed Пыдра.