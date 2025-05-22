Бывшего мэра Таллинна хотят сместить с поста волостного старейшины Йыгева

Во вторник волостной старейшина Йыгева Таави Аас принял участие в заседании волостного собрания Пыльтсамаа, выразив там желание баллотироваться на пост нового волостного старейшины. К его удивлению, его не избрали, и ему пришлось продолжить работу в качестве главы волости Йыгева. Однако такое поведение не понравилось ряду депутатов волости Йыгева, которые на заседании в четверг выдвинули вотум недоверия Таави Аасу.
Инициатором вотума недоверия выступил оппозиционный избирательный блок Omad Inimesed в волостном собрании Йыгева. «В ситуации, когда глава волости Йыгева ясно выразил свое желание стать главой волости Пыльтсамаа, мы не видим возможности для него продолжать руководить Йыгева», - пояснил представитель блока Прийт Пыдра, вручая заявление.