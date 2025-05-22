Гигантский французский корабль прибыл в Балтийское море для борьбы с теневым флотом

В последние годы на Балтийском море разворачивается своего рода молчаливое противостояние, в котором действует таинственный теневой флот - суда, которые плавают по морю, словно призраки, скрывая свой флаг. Однако теперь к этому танцу теней приближается гигантский французский разведывательный корабль, который только что прошел через Датские проливы и прибыл в Хельсинки.