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Гигантский французский корабль прибыл в Балтийское море для борьбы с теневым флотом

Перевод: Павел Соболев
Корабль Dupuy de Lôme.

В последние годы на Балтийском море разворачивается своего рода молчаливое противостояние, в котором действует таинственный теневой флот - суда, которые плавают по морю, словно призраки, скрывая свой флаг. Однако теперь к этому танцу теней приближается гигантский французский разведывательный корабль, который только что прошел через Датские проливы и прибыл в Хельсинки.

Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским Военно-морским флотом и, в частности, за его теневым флотом.

21 мая этого года французский разведывательный корабль специального назначения, являющийся настоящим морским гигантом по своим размерам и оснащенный специально разработанными средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей.

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