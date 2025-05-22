На берегу эстонского озера обустраивают пляж для собак

«Наконец-то», - радостно написал житель Коэру (что в волости Ярва) в группе сообщества Коэру в социальных сетях, опубликовав фотографию пляжа для собак, строящегося на берегу озера Вяйнъярв. Мартин Пывват, руководитель предприятия Järva Teenused, сказал, что цель - подготовить пляж в этом году.
Место для купания собак находится немного в стороне от места для купания людей, туда уже завезен песок. «Сейчас мы также устанавливаем соответствующий знак. Мы также проследим за тем, как место начнет работать. Если окажется, что собачий пляж находится слишком близко к людям, мы сможем перенести его подальше», - сказал Пывват.