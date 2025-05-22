На берегу эстонского озера обустраивают пляж для собак

Место для купания собак находится немного в стороне от места для купания людей, туда уже завезен песок. «Сейчас мы также устанавливаем соответствующий знак. Мы также проследим за тем, как место начнет работать. Если окажется, что собачий пляж находится слишком близко к людям, мы сможем перенести его подальше», - сказал Пывват.