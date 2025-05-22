Изменятся границы между городом Кохтла-Ярве и волостью Алутагузе

По данным регистра народонаселения, на этой территории сейчас проживают девять человек.

Изменение границ не повлияет на организацию транспорта и коммуникаций. Доступность сети общественного транспорта в регионе обеспечивают уездные линии. Качество публичных услуг также не пострадает.

Волость Алутагузе участвует в программе редкого заселения, что приносит пользу жителям упомянутой территории. Через эту программу поддерживается доступность питьевой воды в хозяйствах и проводятся работы по улучшению качества воды, сооружение отвечающей требованиям системы канализации сточных вод, строительство проходимых круглый год подъездных дорог, а также сооружение автономной системы подачи электричества, соответствующей нуждам семейных хозяйств.

Давая свое согласие на изменение границ, город Кохтла-Ярве исходит из интересов проживающих на этой территории людей, поскольку административно-территориальная граница между волостью Алутагузе и городом Кохтла-Ярве делит пополам историческую деревню Ereda. Автомобильная дорога, расположенная на этой территории, сейчас принадлежит городу Кохтла-Ярве, однако ее обслуживанием занимается волость Алутагузе.