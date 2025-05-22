Изменятся границы между городом Кохтла-Ярве и волостью Алутагузе

Волостное собрание Алутагузе сделало городскому собранию Кохтла-Ярве предложение о корректировке границ части недвижимости, расположенной в Сомпа. Согласно внесенному предложению по изменеию границ, волость Алутагузе желает взять под свое административное управление некоторую находящуюся там недвижимость, которая сейчас располагается на административной территории города Кохтла-Ярве.
По данным регистра народонаселения, на этой территории сейчас проживают девять человек.
Изменение границ не повлияет на организацию транспорта и коммуникаций. Доступность сети общественного транспорта в регионе обеспечивают уездные линии. Качество публичных услуг также не пострадает.
Волость Алутагузе участвует в программе редкого заселения, что приносит пользу жителям упомянутой территории. Через эту программу поддерживается доступность питьевой воды в хозяйствах и проводятся работы по улучшению качества воды, сооружение отвечающей требованиям системы канализации сточных вод, строительство проходимых круглый год подъездных дорог, а также сооружение автономной системы подачи электричества, соответствующей нуждам семейных хозяйств.
Давая свое согласие на изменение границ, город Кохтла-Ярве исходит из интересов проживающих на этой территории людей, поскольку административно-территориальная граница между волостью Алутагузе и городом Кохтла-Ярве делит пополам историческую деревню Ereda. Автомобильная дорога, расположенная на этой территории, сейчас принадлежит городу Кохтла-Ярве, однако ее обслуживанием занимается волость Алутагузе.
«Горсобрание Кохтла-Ярве придерживается мнения, что предложение по частичному изменению границ конструктивно, и город Кохтла-Ярве готов к дальнейшим переговорам с представителями волости Алутагузе, в ходе которых следует уточнить детали. Важно, чтобы процесс изменения границ проходил для жителей незаметно и качество публичных услуг не снизилось», – подтвердил председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.