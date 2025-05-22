Небольшой самолет упал на жилой район Сан-Диего, сообщается, что есть погибшие

О погибших и пострадавших информации пока мало, а кто находился на борту, до сих пор неизвестно. При этом заместитель главы пожарной службы Сан-Диего Дэн Эдди отметил, что можно говорить о «более чем одной» жертве. Полиция пока сообщила об одном госпитализированном пострадавшем.

Федеральная авиационная администрация США сообщила, что упавший самолет - модели Cessna 550. Самолет этой модели способен перевозить от шести до восьми человек. Он часто используется как бизнес-джет с двумя пилотами и несколькими пассажирами. Также он может использоваться в качестве санитарного.

Погода в районе крушения ранним утром по местному времени была туманная. Самолет упал в районе Мерфи-Кэнион в Сан-Диего, повредив порядка 10 домов. Известно, что на земле загорелись 15 домов. По предварительной информации, пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Власти эвакуировали жителей нескольких кварталов - всего порядка 100 человек. Как заявил на пресс-конференции заместитель начальника местной пожарной команды, «там все в реактивном топливе». Также, по его словам, несколько жилых домов пострадали непосредственно от удара упавшего самолета.

В пожарной службе Сан-Диего сообщили Би-би-си, что на улице, где упал самолет, фактически все стоявшие там автомобили сгорели.

Cгоревшая машина. Фото: Reuters

Эвакуация животных. Фото: Reuters

Заместитель главы пожарной службы Сан-Диего Дэн Эдди сказал, что, «судя по всему», самолет направлялся в аэропорт Montgomery Field.

В районе Мерфи-Кэнион, где упал самолет, живут в основном семьи военнослужащих. На небольшом расстоянии от Мерфи Каньон находятся сразу несколько военных баз. Население составляет порядка 9600 человек.