Управление государством из-за школьной парты: правительство вынесло в Нарве важные решения

Члены правительства, прибывшие в Нарву накануне вечером, помимо заседания планировали осмотреть завод по производству магнитов, а также посетить местный музей и пограничный кордон. Однако основное внимание в работе было уделено единственной полностью эстоноязычной школе в Нарве - Эстонской гимназии, директор которой Ирене Кяосаар утром организовала экскурсию по зданию для министров, а затем и журналистов, и вместе с учителями ответила на многочисленные вопросы гостей.

Русскоязычные школы города все еще находятся в процессе трансформации; в настоящее время преподавание на эстонском идет только в первом и четвертом классах. Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что, согласно результатам недавно завершившейся проверки министерства, 80 процентов обучения в этих классах ведется на эстонском языке, тогда как еще несколько лет назад этот процент составлял 20.