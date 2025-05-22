Управление государством из-за школьной парты: правительство вынесло в Нарве важные решения

Сегодня в Нарвской Эстонской гимназии состоялось заседание правительства, в ходе которого много говорилось о переходе на эстонский язык обучения, а также об оборонных, экономических и других проблемах.
Члены правительства, прибывшие в Нарву накануне вечером, помимо заседания планировали осмотреть завод по производству магнитов, а также посетить местный музей и пограничный кордон. Однако основное внимание в работе было уделено единственной полностью эстоноязычной школе в Нарве - Эстонской гимназии, директор которой Ирене Кяосаар утром организовала экскурсию по зданию для министров, а затем и журналистов, и вместе с учителями ответила на многочисленные вопросы гостей.