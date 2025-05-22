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Кейо Кухи о полученном Эстонией праве принять Евробаскет-2029: малые размеры нашей арены компенсировало все остальное

Перевод: Павел Соболев
Кейо Кухи.

Кейо Кухи, бывший многолетний генеральный секретарь Эстонского баскетбольного союза, ныне являющийся членом правления Европейской федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа), благодаря своей лоббистской работе помог привести один из групповых этапов финальной части чемпионата Европы 2029 года в Эстонию.

«Я думаю, тот факт, что мы получили этот чемпионат Европы, свидетельствует об уважении, которое международное баскетбольное сообщество испытывает к Эстонии». У нашей кандидатуры была не только одна сильная сторона или одна сильная деталь.

«История получения права на организацию Евробаскета очень долгая, члены правления оценивают нашу деятельность за последние 10-20 лет», - рассказал Кухи Postimees, находясь в Риге.

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