Кейо Кухи о полученном Эстонией праве принять Евробаскет-2029: малые размеры нашей арены компенсировало все остальное

Кейо Кухи, бывший многолетний генеральный секретарь Эстонского баскетбольного союза, ныне являющийся членом правления Европейской федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа), благодаря своей лоббистской работе помог привести один из групповых этапов финальной части чемпионата Европы 2029 года в Эстонию.
«Я думаю, тот факт, что мы получили этот чемпионат Европы, свидетельствует об уважении, которое международное баскетбольное сообщество испытывает к Эстонии». У нашей кандидатуры была не только одна сильная сторона или одна сильная деталь.