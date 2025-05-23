Таллинн инвестирует в строительство школ, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и переход на обучение на эстонском языке

Дополнительный бюджет увеличивает текущие расходы Таллинна на 2025 год на 17,1 миллиона евро, при этом наибольший рост предусмотрен в сферах образования и социальной защиты. Дополнительный бюджет предусматривает увеличение расходов на образование на 8,9 миллиона евро.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил: «Инвестиции в образование – наш стратегический шаг в строительстве Таллинна нового поколения. Третий подряд бюджет городской управы ориентирован на образование, и это наш большой совместный успех. Уже этой осенью мы начинаем давно ожидаемое строительство пристройки к гимназии Якоба Вестхольма и полную реконструкцию Таллиннской школы Хелени. С помощью дополнительного бюджета мы повышаем зарплаты руководителям учебных заведений, финансируем меры поддержки частных школ и координируем предоставление услуг для детей с особыми образовательными потребностями в детских садах. Особое внимание уделяется переходу на обучение на эстонском языке, он по-прежнему остается важнейшим приоритетом городской управы».

В сфере образования предусмотрено выделение дополнительных средств на покрытие управленческих расходов учебных заведений, а также на поддержку частных школ, чтобы обеспечить возможность обучения детей и за пределами муниципальных учебных заведений. Для реализации вступающего в силу осенью закона о дошкольном образовании предусмотрено дополнительное финансирование на координацию вспомогательных услуг в детских садах.