Таллинн инвестирует в строительство школ, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и переход на обучение на эстонском языке

В дополнительном бюджете Таллинна на 2025 год, представленном городской управой Городскому собранию, образование занимает одно из приоритетных мест. Город продолжает систематические инвестиции в эту сферу, уделяя особое внимание поддержке детей с особыми образовательными потребностями и содействию переходу на обучение на эстонском языке.
Дополнительный бюджет увеличивает текущие расходы Таллинна на 2025 год на 17,1 миллиона евро, при этом наибольший рост предусмотрен в сферах образования и социальной защиты. Дополнительный бюджет предусматривает увеличение расходов на образование на 8,9 миллиона евро.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил: «Инвестиции в образование – наш стратегический шаг в строительстве Таллинна нового поколения. Третий подряд бюджет городской управы ориентирован на образование, и это наш большой совместный успех. Уже этой осенью мы начинаем давно ожидаемое строительство пристройки к гимназии Якоба Вестхольма и полную реконструкцию Таллиннской школы Хелени. С помощью дополнительного бюджета мы повышаем зарплаты руководителям учебных заведений, финансируем меры поддержки частных школ и координируем предоставление услуг для детей с особыми образовательными потребностями в детских садах. Особое внимание уделяется переходу на обучение на эстонском языке, он по-прежнему остается важнейшим приоритетом городской управы».
В сфере образования предусмотрено выделение дополнительных средств на покрытие управленческих расходов учебных заведений, а также на поддержку частных школ, чтобы обеспечить возможность обучения детей и за пределами муниципальных учебных заведений. Для реализации вступающего в силу осенью закона о дошкольном образовании предусмотрено дополнительное финансирование на координацию вспомогательных услуг в детских садах.
Поддержка перехода на эстоноязычное обучение включает выделение дополнительных средств Центру методики и компетенций для повышения квалификации учителей и разработки учебных материалов. Дополнительный бюджет также расширит сотрудничество с НКО ASÕP, чтобы найти и подготовить 75 новых воспитателей детских садов с эстонским языком обучения. Процесс обучения пройдет в сотрудничестве с Таллиннским университетом.
Из дополнительного бюджета Таллинна будет выделена поддержка для объединений учителей-предметников и проведение региональных олимпиад.
Кроме того, начинается реализация двух масштабных образовательных проектов: полная реконструкция Таллиннской школы Хелени и строительство пристройки к гимназии Якоба Вестхольма.
При поддержке целевых дотаций из государственного бюджета будут профинансированы проведение уровневых работ и экзаменов, приобретение учебных материалов, развитие практического преподавания физической активности и естественных наук, а также обучение эстонскому языку.
В Таллиннском прикладном колледже будут открыты новые учебные места для учеников с особыми образовательными потребностями (HEV). При поддержке внешнего финансирования стартует проект по внедрению принципов инклюзивного образования в школах Таллинна.
Музыкальная школа Нымме расширит свою деятельность в Хааберсти, что позволит предложить больше возможностей для получения музыкального образования.
Также запускается проект BETTI, который поддержит внедрение надежного и этичного искусственного интеллекта в образовательный процесс.
В сфере молодежной работы предусмотрены средства на поддержку Таллиннской ученической дружины Õpilasmalev, в том числе на открытие новой группы для молодежи с тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, а также на укрепление сотрудничества между мобильными специалистами по работе с молодежью и самими молодыми людьми.