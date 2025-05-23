Именно в это время электричество в пятницу будет особенно дорогим

В Латвии и Литве электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии она будет существенно дешевле и составит в среднем 6,63 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 114,96 евро за мегаватт-час.

Самой высокой в Эстонии - 276,92 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 21 до 22 часов, а самой низкой - днем, с 14 до 15 часов, когда она упадет до 5,50 евро.