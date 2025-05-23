Министр юстиции: большинство решений о выплате алиментов впредь будет принимать искусственный интеллект

В коалиционный договор Партии реформ и Eesti 200 будет включен пункт, согласно которому первичное решение по спорам о выплате алиментов будет принимать искусственный интеллект, а затем его будет утверждать судья, пишет Rus.ERR.
Кроме того, министр юстиции Лийза Пакоста хочет внести поправки в Закон о семье с целью сократить дискреционное право судей при учете прочих обстоятельств.
По словам Пакосты, в настоящее время в судах чрезмерно много споров по поводу суммы алиментов, из-за чего тысячи евро тратятся на споры о разнице в 40 евро в ежемесячных платежах.
«Предложение заключается в том, чтобы при расчете суммы активнее использовать помощь искусственного интеллекта. Это нужно для того, чтобы предлагать родителям справедливое, основанное на данных решение», - отметила она.
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