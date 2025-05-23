Фирмы-операторы электросамокатов раскритиковали новые ограничения в Таллинне

С середины мая в столице начали действовать расширенные зоны запрета парковки и новые ограничения скорости для арендных электросамокатов и мопедов. Однако компании, предоставляющие эти услуги, считают, что город перегнул палку и не учитывает реальные дорожные условия, сообщает Rus.ERR.
В фирме Tuul Mobility заявили, что если раньше ограничений было несколько сотен, то теперь их тысячи, и система нуждается в серьезной доработке, чтобы адекватно учитывать специфику каждой зоны.
Похожего мнения придерживается и Bolt, отмечая, что ограничения скорости, например в парках, не учитывают наличие велодорожек.
Власти обещают прислушаться к замечаниям, но отмечают, что нынешние меры были приняты в целях безопасности.