Кая Каллас: Сербия должна сделать геополитический выбор

«Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», - сказала Каллас через две недели после того, как президент Сербии Александар Вучич проигнорировал предупреждения Брюсселя и посетил 9 мая военный парад Победы в Москве.

Глава дипломатии ЕС выразила Вучичу свою точку зрения по этому вопросу. «Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине», - подчеркнула Каллас. Она добавила, что президент Сербии в ответ «изложил свою версию».

Глава дипломатии ЕС: Сербии нужны реформы

По словам Каллас, политическое руководство Сербии продолжает называть вступление в ЕС своей стратегической целью. Однако в Брюсселе хотят увидеть действия, которые докажут и поддержат эти слова, указала она: «Реформы - это то, как Сербия будет продвигаться по пути ЕС. Нет коротких путей к членству. Реальный прогресс должен быть достигнут здесь, в Белграде».

В частности, Каллас призвала Сербию приложить серьезные усилия для обеспечения свободы СМИ, борьбы с коррупцией и проведения избирательной реформы. «Эти реформы принесут реальную пользу гражданам и народу Сербии, как того требовали сотни тысяч протестующих в последние недели», - заявила глава дипломатии ЕС.

Следующая остановка Каллас - Косово

После Белграда Кая Каллас отправилась Приштину, столицу Косово, чью провозглашенную в 2008 году независимость Сербия до сих пор не признает. В 2022 году Косово также официально попросило принять его в Евросоюз.