ФОТО «Прокуратура ошиблась или ее ввели в заблуждение»: обвиняемый в госизмене Петерсон не признал свою вину

Сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела Айво Петерсона, находящегося под стражей по обвинению в государственной измене. Адвокаты выступили с речами в защиту, после чего последнее слово было предоставлено самим подсудимым. Петерсон заявил, что не признает свою вину.