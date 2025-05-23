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ФОТО «Прокуратура ошиблась или ее ввели в заблуждение»: обвиняющийся в госизмене Петерсон не признал свою вину

Обновлено 23 мая 2025, 16:47

Сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела Айво Петерсона, находящегося под стражей по обвинению в государственной измене. Адвокаты выступили с речами в защиту, после чего последнее слово было предоставлено самим подсудимым. Петерсон заявил, что не признает свою вину.

В четверг, 22 мая, в Харьюском уездном суде начались судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Госпрокурор Трийну Олев потребовала признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Также для обвиняющегося в государственной измене Дмитрия Роости прокурор потребовала наказание в виде 13, а для Андрея Андронова, обвиняющегося в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики, - 11 лет тюрьмы.

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