ФОТО «Прокуратура ошиблась или ее ввели в заблуждение»: обвиняющийся в госизмене Петерсон не признал свою вину

Сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела Айво Петерсона, находящегося под стражей по обвинению в государственной измене. Адвокаты выступили с речами в защиту, после чего последнее слово было предоставлено самим подсудимым. Петерсон заявил, что не признает свою вину.
В четверг, 22 мая, в Харьюском уездном суде начались судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Госпрокурор Трийну Олев потребовала признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.