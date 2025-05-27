После почти пятилетнего перерыва опубликован свежий отчет о деятельности фонда «Русский мир», который расширяет влияние России в мире с помощью мягкой силы и предоставляет прикрытие для шпионажа. Анализ отчета и бюджетных планов РФ на ближайшие три года позволяет понять, что Россия снова стремится наращивать свое влияние в мире под прикрытием культуры. Случаи изгнания «Русских домов» происходят все чаще, но на масштаб сети это влияет.

В феврале этого года власти Азербайджана уведомили Россию о закрытии «Русского дома», проекта Россотрудничества, который с 2021 года находится под санкциями Евросоюза. Было сказано, что в Азербайджане больше не хотят терпеть внешнее вмешательство.