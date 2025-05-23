Эстония потратит сотни миллионов евро на закупку у США ПТРК Javelin

Госдепартамент США принял решение одобрить сделку по продаже Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму 296 млн долларов США. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Кроме того, сделка включает в себя запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.
Поставщиком выступит совместное предприятие двух американских военно-промышленных концернов - RTX и Lockheed Martin.
В министерстве отметили, что возможная продажа переносных противотанковых ракет укрепит способность Эстонии противостоять нынешним и будущим угрозам, повысит потенциал сдерживания и оперативную совместимость с силами США и НАТО.