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На таллиннских кладбищах можно ездить на машине и электросамокате, но искусственные цветы запрещены

Искусственные цветы должны быть убраны со столичных кладбищ до 1 августа.

Принятое на прошлой неделе Таллиннским горсобранием новое постановление о столичных кладбищах, по всей видимости, стало самым критикуемым правовым актом, составленным нынешней мэрией - замечания к нему высказали не только представители оппозиции, но и коалиции.

Депутаты горсобрания остались недовольны многими пунктами, которые предусматривает новый регламент. Больше всего вопросов вызвали разрешение на въезд автомобилей, велосипедов и других легких персональных средств передвижения на территорию кладбищ, запрет на укладку плит на могилах, а также ограничение на использование светодиодных свечей и искусственных цветов. Также были вопросы о бессрочном сроке права пользования могильным участком и о том, кого по закону считать близким умершего. Согласно новому толкованию, таким человеком может быть, например, сосед или коллега.

Если раньше для въезда на кладбище на автомобиле требовалось разрешение, то по новым правилам оно больше не нужно, однако на территорию кладбища на механическом транспортном средстве можно въезжать только в светлое время суток. 

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