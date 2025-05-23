На таллиннских кладбищах можно ездить на машине и электросамокате, но искусственные цветы запрещены

Депутаты горсобрания остались недовольны многими пунктами, которые предусматривает новый регламент. Больше всего вопросов вызвали разрешение на въезд автомобилей, велосипедов и других легких персональных средств передвижения на территорию кладбищ, запрет на укладку плит на могилах, а также ограничение на использование светодиодных свечей и искусственных цветов. Также были вопросы о бессрочном сроке права пользования могильным участком и о том, кого по закону считать близким умершего. Согласно новому толкованию, таким человеком может быть, например, сосед или коллега.