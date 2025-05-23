Последний шанс воспользоваться подарочной картой: зоомагазин сообщил о скором закрытии

В начале мая представительство Quattro Care в Пайде сообщило, что у них больше не работает ветеринар, поэтому предоставление ветеринарных услуг было прекращено. Это, в свою очередь, стало причиной решения прекратить деятельность.

«Мы сделали все возможное, чтобы предложить вашим питомцам качественные товары и заботу, но, к сожалению, экономические причины, вызванные остановкой работы клиники, привели нас к решению полностью прекратить деятельность магазина», - написали руководители магазина и клиники на своей странице в Facebook.

Всех, у кого есть скидочные купоны или подарочные карты, просят поторопиться и использовать их до закрытия.

Компания продолжит свою деятельность в Йыгева.