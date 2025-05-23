МНЕНИЕ Запрещенное пожертвование, или Слишком много Осиновского: что думает по этому поводу комиссия по надзору за финансированием партий

Особенно гротескно на этом фоне выглядит информация о том, что ERJK пока даже не знает, какова стоимость пожертвования, потому что «ее должен рассчитать технический сотрудник комиссии». Как фокусник, который вместо кролика вынимает из шляпы цифры. Но что важнее - пока что методом поднятой руки установлен только факт правонарушения. А если технический сотрудник в результате расчетов решит, что 14 получасовых передач, минута которых стоит по паре сотен евро, превышают магическую границу 40 000 евро - это уже все признаки состава преступления? Тогда ответственность возникнет и у Postimees, предоставившего это «пожертвование», и у самого Рейнсалу - получателя, который, возможно, как вышеупомянутый лунатик, об этом даже не догадывался.

То, что происходит у нас на глазах, без всякого стыда и самокритики - это фактически проект удушения демократических процессов силами госорганов. А чтобы добавить к этому немного контекста, перейду наконец к обещанному вступлению.

Что такое правовое государство?

В Эстонии модно повторять, что мы - правовое государство. Само словосочетание звучит гордо, ведь Финляндию, Швецию, Германию и другие образцовые страны тоже считают правовыми государствами. Быть таким же – почетно. А Эстония всегда любила хорошо выглядеть, даже если в реальности для этого приходится где-то поступаться принципами.