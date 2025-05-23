Опрос: более половины жителей Эстонии будут вынуждены существенно сократить расходы

По словам Нелли Янсон, руководителя инвестиционного сообщества LHV, результаты опроса наглядно отражают характерные для этой возрастной группы жизненные обстоятельства: «В возрасте 30–39 лет люди, как правило, находятся в активной фазе формирования семьи, выплачивают жилищный кредит и несут иные финансовые обязательства. Это сопровождается более крупными расходами и необходимостью бережливо относиться к деньгам».

Хотя летом обычно увеличиваются траты на отдых и путешествия, Янсон добавила, что в нынешней экономической ситуации семьи, особенно с детьми, все чаще тщательнее взвешивают подобные крупные расходы.

Если наибольшее давление на свои кошельки ощущают люди в возрасте 30–39 лет (среди них 69% респондентов ответили, что будут вынуждены существенно ограничить свои расходы этим летом), а наименьшая доля планирущих ограничить свои расходы приходится на самых молодых и самых пожилых людей, то есть на возрастные группы 18–29 лет (51%) и 60–74 года (54%).

«Молодые люди, которые еще живут с родителями и только делают первые шаги к самостоятельной жизни, как правило, имеют меньшие финансовые обязательства. А у пожилых, в свою очередь, долговая нагрузка зачастую невелика. Их дети уже покинули родительский дом, их привычки потребления довольно стабильны, и они привыкли планировать расходы с юных лет», - пояснила Янсон.