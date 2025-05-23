Опрос: более половины жителей Эстонии будут вынуждены существенно сократить расходы

Согласно свежему исследованию Norstat, проведенному по заказу LHV, 59% жителей Эстонии планируют этим летом серьезно ограничить свои расходы. Наибольшее финансовое давление ощущают люди в возрасте 30–39 лет.
По словам Нелли Янсон, руководителя инвестиционного сообщества LHV, результаты опроса наглядно отражают характерные для этой возрастной группы жизненные обстоятельства: «В возрасте 30–39 лет люди, как правило, находятся в активной фазе формирования семьи, выплачивают жилищный кредит и несут иные финансовые обязательства. Это сопровождается более крупными расходами и необходимостью бережливо относиться к деньгам».
Хотя летом обычно увеличиваются траты на отдых и путешествия, Янсон добавила, что в нынешней экономической ситуации семьи, особенно с детьми, все чаще тщательнее взвешивают подобные крупные расходы.
Если наибольшее давление на свои кошельки ощущают люди в возрасте 30–39 лет (среди них 69% респондентов ответили, что будут вынуждены существенно ограничить свои расходы этим летом), а наименьшая доля планирущих ограничить свои расходы приходится на самых молодых и самых пожилых людей, то есть на возрастные группы 18–29 лет (51%) и 60–74 года (54%).
«Молодые люди, которые еще живут с родителями и только делают первые шаги к самостоятельной жизни, как правило, имеют меньшие финансовые обязательства. А у пожилых, в свою очередь, долговая нагрузка зачастую невелика. Их дети уже покинули родительский дом, их привычки потребления довольно стабильны, и они привыкли планировать расходы с юных лет», - пояснила Янсон.
Она отметила, что в свете ограничения расходов стоит также задуматься о формировании привычки откладывать деньги. Осознание того, что у вас есть финансовый резерв, обеспечивает психологическое спокойствие и гибкость, поскольку, к сожалению, не все расходы в жизни предсказуемы.
По словам Янсон, начать стоит с создания так называемого фонда душевного спокойствия, который при необходимости сможет покрыть ваши расходы минимум на три месяца. Для этого разумно использовать сберегательный счет, где вы получаете небольшой процент от суммы сбережений.
«После того, как подобный буфер создан, стоит подумать о следующих шагах, чтобы спасти свои деньги от острых зубов инфляции. Инвестирование - единственный способ приумножить свои деньги в долгосрочной перспективе, и сегодня существует множество вариантов с разным уровнем риска, чтобы повысить уверенность в будущем. Одним из самых популярных вариантов является, например, инвестирование денег в индексные фонды», - сказала Янсон.
Янсон подчеркивает: начинать инвестировать можно с небольших сумм. Главное - регулярность. «Последовательность важнее объема вложений. А автоматизация накоплений, например через участие в третьей пенсионной ступени, помогает формировать финансовую устойчивость и воспользоваться налоговыми льготами», - заключила она.
Она подчеркнула, что начинать инвестировать стоит с небольших сумм, чтобы приобрести опыт.
«Важно выработать привычку откладывать деньги, поскольку это позовляет сохранять мотивацию во время как подъемов, так и спадов на рынке. Именно последовательность ведет к цели», - отметила Янсон.
Также разумно максимально автоматизировать сбережения. Хороший пример - участие в третьей пенсионной ступени, которая способствует усилению ощущения экономической защищенности для достойной жизни на пенсии, и на взносы в которую государство возмещает подоходный налог инвестора.