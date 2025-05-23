Бизнес автодилера, ввозившего из Чехии дорогие машины, практически остановился из-за Налогового департамента

Пару месяцев назад Äripäev писал, что распалось и правление эстонской фирмы. В то же время продолжается спор с Налоговым департаментом. Самое недавнее судебное решение датируется этой неделей — это уже второе решение в этом году, в котором JMV проиграл налоговикам.

Когда JMV начал ввозить в Эстонию роскошные автомобили по более низким ценам, это вызвало раздражение официальных дилеров, однако тогда Налоговый департамент заявил, что никакой проблемы нет.

Новый бизнес активно продолжался до тех пор, пока в 2023 году Налоговый департамент не арестовал около 500 000 евро на эстонском банковском счете чешской компании JMV Real Estate.