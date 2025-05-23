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Бизнес автодилера, ввозившего из Чехии дорогие машины, практически остановился из-за Налогового департамента

Редактор: rus.postimees.ee
Рамка номерного знака с рекламой JMV Motors на Mercedes-Benz AMG GT 53.

Много лет поставлявшая эстонским богачам роскошные автомобили чешская компания JMV сменила название и ключевых представителей из-за давления со стороны Налогового департамента, пишут «Деловые ведомости».

Пару месяцев назад Äripäev писал, что распалось и правление эстонской фирмы. В то же время продолжается спор с Налоговым департаментом. Самое недавнее судебное решение датируется этой неделей — это уже второе решение в этом году, в котором JMV проиграл налоговикам.

Когда JMV начал ввозить в Эстонию роскошные автомобили по более низким ценам, это вызвало раздражение официальных дилеров, однако тогда Налоговый департамент заявил, что никакой проблемы нет.

Новый бизнес активно продолжался до тех пор, пока в 2023 году Налоговый департамент не арестовал около 500 000 евро на эстонском банковском счете чешской компании JMV Real Estate.

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