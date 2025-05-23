Финлядния закрыла границу, мы тоже можем: Таро о центре управления охраны границы в Ида-Вирумаа

В Нарва-Йыэсуу переедет региональный центр Frontex, который будет управлять охраной границ восьми стран. Министр внутренних дел Игорь Таро посетил место, где будет располагаться этот центр, и рассказал Rus.Postimees, как он усилит безопасность, привлечет специалистов и оживит экономику Ида-Вирумаа.