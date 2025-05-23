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Финляндия закрыла границу, мы тоже можем: Таро о центре управления охраны границы в Ида-Вирумаа

Игорь Таро посетил Нарва-Йыэсуу, куда переедет центр управления охраны границы Frontex.

В Нарва-Йыэсуу переедет региональный центр Frontex, который будет управлять охраной границ восьми стран. Министр внутренних дел Игорь Таро посетил место, где будет располагаться этот центр, и рассказал Rus.Postimees, как он усилит безопасность, привлечет специалистов и оживит экономику Ида-Вирумаа.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex - это ведущий центр ЕС по контролю внешних границ, поддерживающий страны Шенгенской зоны в борьбе с трансграничной преступностью и управлении миграцией.

Агентство делится разведданными и экспертизой, координируя операции по охране границ. Вскоре в Нарва-Йыэсуу появится его региональный центр управления, который охватит Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Финляндию, Швецию и Норвегию.

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