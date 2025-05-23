На участке между улицами Моони и Тулика будет демонтирована велодорожка протяженностью примерно 160 метров, а левый поворотный ряд на улицу Сыле будет продлен, чтобы улучшить пропускную способность перекрестка.

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, это решение было согласовано в горуправе еще в конце прошлого года, однако его реализация в зимний период была невозможна.

«Сейчас наступили благоприятные условия для проведения работ, цель которых – уменьшить пробки на Палдиском шоссе и повысить пропускную способность перекрестка. Ранее нам удалось немного смягчить ситуацию с помощью светофоров, теперь же мы стремимся сократить заторы в направлении центра города», – пояснил Ярван.

Работы начались вчера вечером. В первую очередь демонтируются разметка, светофоры для велосипедистов и сигнальные столбики на перекрестке улицы Моони и Палдиского шоссе, а также вносятся изменения в дорожные знаки. Часть работ проводится в ночное время, чтобы минимально мешать движению. В течение следующей недели на участке будет нанесена новая разметка.