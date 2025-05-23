«Я не позволю сесть мне на шею»: на учениях девушка командует парнями

Мокрая от дождя шоссейная дорога, затем гравийная дорога, и, наконец, мы сворачиваем между каменными зданиями. «Машины нужно спрятать, движения по минимуму, выставить посты охраны и создать преграды, чтобы никто не смог просто так войти. Нужно быть постоянно начеку, - объясняет девушка. - Постами служат расположенные у окон боевые пары, которые следят за своей зоной и при подозрениях докладывают». Идут учения «Ёж 2025», и все как по-настоящему.