Крупный перевозчик: бизнесу не нужно специально помогать, хотя бы просто не мешайте!

Без логистики и международных транспортных перевозок встанет весь мир. На них завязаны глобальные товарные цепочки, производство, снабжение магазинов и стабильность экономики, экспортеры и импортеры, в том числе эстонские.

О значимости эстонского рынка грузовых и логистических перевозок можно судить хотя бы по тому, что его общий объем оценивался в 2024 году примерно в 2,78 миллиарда евро.

Для сравнения: доходная часть госбюджета Эстонии на нынешний год составляет 17,7 миллиардов евро. Иными словами, отрасль немаленькая, для развития экономики страны одна из ключевых.

Как себя чувствуют в кризис крупные эстонские перевозчики? Сводят ли концы с концами? В каком направлении развивают бизнес?

Гость подкаста - Евгений Гришин, член правления компании ESTMA - Эстонского морского агентства.

ESTMA - одна из крупнейших и старейших эстонских компаний (основана в 1990 году), занимающихся международной логистикой и контейнерными перевозками.

Помимо этого, ESTMA оказывает эстонским и международным клиентам услуги авиационных, железнодорожных, автомобильных и мультимодальных перевозок.

Как рассказывает Евгений Гришин, проблемы у местных перевозчиков начались еще со времен ковида. Разразившаяся вскоре после этого война в Украине фактически поставила крест на транзитном бизнесе многих эстонских транспортных и логистических компаний.