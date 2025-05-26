Крупный перевозчик: бизнесу не нужно специально помогать, хотя бы просто не мешайте!

В свежем выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о транспорте, логистике и контейнерных перевозках - эта сфера в Эстонии нынче переживает крайне непростые времена.
Без логистики и международных транспортных перевозок встанет весь мир. На них завязаны глобальные товарные цепочки, производство, снабжение магазинов и стабильность экономики, экспортеры и импортеры, в том числе эстонские.
О значимости эстонского рынка грузовых и логистических перевозок можно судить хотя бы по тому, что его общий объем оценивался в 2024 году примерно в 2,78 миллиарда евро.
Для сравнения: доходная часть госбюджета Эстонии на нынешний год составляет 17,7 миллиардов евро. Иными словами, отрасль немаленькая, для развития экономики страны одна из ключевых.
Как себя чувствуют в кризис крупные эстонские перевозчики? Сводят ли концы с концами? В каком направлении развивают бизнес?
Гость подкаста - Евгений Гришин, член правления компании ESTMA - Эстонского морского агентства.
ESTMA - одна из крупнейших и старейших эстонских компаний (основана в 1990 году), занимающихся международной логистикой и контейнерными перевозками.
Помимо этого, ESTMA оказывает эстонским и международным клиентам услуги авиационных, железнодорожных, автомобильных и мультимодальных перевозок.
Как рассказывает Евгений Гришин, проблемы у местных перевозчиков начались еще со времен ковида. Разразившаяся вскоре после этого война в Украине фактически поставила крест на транзитном бизнесе многих эстонских транспортных и логистических компаний.
«Транзит кормил Эстонию. А теперь в отношении России введены санкции, и очень многие товары нельзя ввозить. Естественно, санкции никто не нарушает, никому не хочется получить себе уголовное дело. Поэтому приходится искать какие-то другие рынки сбыта - например, страны Средней Азии», - говорит Гришин.
«Почему именно страны Средней Азии? Потому что, сидя в Эстонии, сложно оказывать услуги тем же немцам, возить для нах грузы из Англии в Испанию. Ну зачем мы им нужны? У них и так своих компаний куча», - поясняет он.
«Мы же, находясь здесь, по сути, являемся пограничной страной между Азией и Европой. И если Россия закрыта, то куда мы идём? Средняя Азия, Турция, может быть, Арабские Эмираты – туда, где мы сможем хоть как-то что-то сделать», - продолжает бизнесмен.
Как указывает Гришин, с практически полным закрытием восточных границ Эстония, некогда ключевой игрок на рынке транзитных грузоперевозок в Восточной и Северной Европе, оказалась на задворках Евросоюза.
«Это, знаете, можно сравнить с тем, что раньше мы торговали пирожками на оживлённой трассе, и все эти пирожки все покупали. А сейчас мы торгуем ими в тупике и удивляемся, почему их никто не берёт», - полагает он.
«Чтобы их продавать и дальше, нам надо как-то выходить из тупика, находить новую оживлённую трассу», - рассуждает Гришин.
Помочь найти ту самую «оживленную трассу» эстонским предпринимателям и, в частности, перевозчикам, теоретически может помочь правительство страны, однако на практике бизнес-климат и инвестиционная привлекательность Эстонии пока лишь ухудшаются, уверен член правления компании ESTMA.
О чем еще говорим в подкасте:
- Чем опасен российский теневой флот на Балтийском море?
- Насколько сильно ударили по международным перевозкам затеянные Трампом торговые войны?
- Проблемы на новых рынках: почему эстонские банки не хотят принимать платежи от клиентов из Средней Азии?
- Как выкручиваются сегодня крупные перевозчики, чтобы не разориться окончательно?
- Стране нужны инвестиции и рост экономики - что может сделать для этого правительство Эстонии?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность - обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.
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