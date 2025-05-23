АНАЛИЗ Реальное положение дел: план по достижению цели в области возобновляемой энергетики к 2030 году уже провалился

В ближайшие годы в Эстонии не появится новых ветропарков. Цели по производству возобновляемой энергии к 2030 году достичь не удастся.

Прошло три месяца с тех пор, как правительство представило свой масштабный энергетический план (который за месяц до этого столь же масштабно анонсировало), и на энергетическом фронте Эстонии воцарилось затишье перед бурей. Как будто что-то делается, но ожидать чего-то сногсшибательного и переломного в ближайшем будущем не стоит.