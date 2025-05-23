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АНАЛИЗ Реальное положение дел: план по достижению цели в области возобновляемой энергетики к 2030 году уже провалился

Перевод: Ева Ойжинская
В ближайшие годы в Эстонии не появится новых ветропарков. Цели по производству возобновляемой энергии к 2030 году достичь не удастся.

Прошло три месяца с тех пор, как правительство представило свой масштабный энергетический план (который за месяц до этого столь же масштабно анонсировало), и на энергетическом фронте Эстонии воцарилось затишье перед бурей. Как будто что-то делается, но ожидать чего-то сногсшибательного и переломного в ближайшем будущем не стоит.

Бури пока тоже нет, поскольку энергетики и предприниматели решили дать коалиции передышку. Все ждут и смотрят, какие решения примет новая коалиция, и не спешат с преждевременной критикой.

В кулуарах сейчас больше всего говорят об альтернативном энергетическом плане, подготовленном Центральным союзом работодателей Эстонии, который организация в последние недели презентовала премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ), министру по вопросам энергетики и окружающей среды Андресу Суттю (Партия реформ) и даже президенту Алару Карису.

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