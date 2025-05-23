Умерла легендарная эстонская художница

Эстонский музей природы написал в социальных сетях: «Еще всего пару месяцев назад для музея было большой честью принять в дар часть работ Мууга и вместе с ее семьей открыть при ее жизни выставку избранных иллюстраций.

Иллюстрация Гуары Мууга. Фото: Kaanekunujndus

Наследие Гуары Мууга в области природоведения - неоценимо. Она проиллюстрировала множество научных и научно-популярных ботанических книг. Для людей, связанных с природоведением, книги с ее иллюстрациями стали настоящей классикой, например, «Букварь эстонских растений», десятое издание которого вышло в прошлом году.

За свою жизнь Мууга создала более 2500 ботанических рисунков, оставив глубокий след в сердцах нескольких поколений любителей природы. Она также использовала технику монотипии, создала множество экслибрисов и почтовых открыток.

Все, кто ценит творчество и вклад Гуары Мууга, приглашаются посетить выставку, проходящую в Эстонском музее природы. Кроме того, кураторы музея пообещали в ближайшее время оцифровать все переданные работы и сделать их доступными для широкой публики.