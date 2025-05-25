КИНОКРИТИКА Новый фильм Люка Бессона: незамысловатая сказка, похожая на влажный сон задремавшего бухгалтера

В пятницу, 23 мая, в эстонский прокат вышел новый фильм Люка Бессона «Джун и Джон» (June and John, 2025, в главных ролях - Матильда Прайс, Люк Стантон Эдди).
Что заранее было известно об этом фильме? Во-первых вырос из нереализованного проекта - рекламы смартфонов, который когда-то давным-давно Бессону заказал китайский производитель, но до воплощения дело так и не дошло, а идея осталась.
Во-вторых, снят он действительно на мобильный телефон (если быть точнее, то на несколько айфонов). В-третьих, снят он пять лет назад в разгар ковидной пандемии, когда в связи с карантинными мерами невозможно было заниматься большими проектами - с профессиональным оборудованием, полноценной съемочной группой и так далее. А вот прогуляться под улицам Лос-Анджелеса с мобилой в руке и парочкой молодых актеров - вполне.
В те времена малобюджетное, камерное было актуальным. Только вот почему-то понадобилось еще пять лет, чтобы этот фильм вышел на экран. Когда настроения и стремления уже несколько сменили вектор. Нет, никакого намека на ковид, карантин и прочее в этом фильме не присутствует. Но есть стремление к свободе (в формате анархии и вседозволенности), исполнение сокровенных мечтаний («Отчего люди не летают, я говорю: отчего люди не летают так, как птицы?») и желание любви до гроба (дураки оба!).
Нереализованный потенциал
Незамысловатая сказка, призванная провоцировать, но не сумевшая реализовать собственный потенциал.
Джон - самый обыкновенный лузер, бухгалтер в банке, надеющийся на какой-нибудь карьерный скачок через пару лет. А пока только тесная офисная каморка, вечно ворчащий начальник, грозящий выговорами, такая же тесная унылая квартирка, ежевечерние телефонные беседы с мамой и россыпь транквилизаторов, чтобы как-то вытягивать это существование.
Друзей нет, девушки нет, соцсетями пользоваться не умеет. Работа-дом-работа-дом. И неприятности каждый день. Твое место на рабочей парковке занял роллс-ройс какого-то важного клиента, и ты припарковался частично на месте «для инвалидов»; конечно же, твою машину тут же увезут на штрафстоянку, а если ты попытаешься предъявить плаксивую претензию охраннику (которого ты же просил, предупреждал!), то именно тебя обвинят в ментальном насилии.
Выговор, лишение квартальной премии. Штрафстоянка тебя игнорит, страховая компания тоже не планирует заниматься твоими проблемами, плюс ко всему ты забываешь бумажник со всеми деньгами и документами в такси... Дав волю минутным эмоциям - попадаешь в полицейский участок «за нарушение общественного порядка».
Отличное начало дня. Как компенсация всех этих неприятностей - случайный взгляд из соседнего поезда метро девушки в лавандовом парике, которая эдак машет тебе ручкой, и ты решаешь, что это судьба. Вгрызаешься в соцсети, находишь ее и клянешься, что ради любви готов на все. Собственно, со следующего дня это «все» и начинается.
Жить на полную катушку
С утра ты обнаруживаешь прекрасную незнакомку Джун на своем рабочем месте, теперь уже в парике баклажанного цвета. Она достает большой, но игрушечный пистолет, сопровождает тебя к начальству, где опустошает сейф, делая вид, что взяла тебя в заложники. Потом вы внезапно занимаетесь любовью в палатке бомжа. Арендовав ее за увесистую пачку свежеукраденных долларов.
Джун тебе быстренько объясняет, что жить надо на полную катушку, то есть вламываться в чужие дома, плавать в бассейне, не снимая ботинок и костюма, прыгать с парашютом («ты же хотела летать как птица!»), угонять чужие кабриолеты и заставлять постаревших охотников переводить 12 млн в фонд помощи животным, потому что у красотки Джун глаза наполняются слезами, а сердце яростью, когда она видит охотничьи трофеи (или просто чучела).
Когда весь спектр «полной катушки» исчерпан, ну, можно поехать в Вегас и пожениться в пустыне у какого-то кактуса, взяв в свидетели вышедшую в тираж проститутку и бомжа. Все остальное пространство фильма надо просто бегать от полиции, вот она - свобода!!!
Безделица, но авторства великого мастера
И дело не в том, что фильм снят на мобильный телефон, и поэтому в кадре нет глубины... глубины нет и в сюжете. Логики нет, но и градус абсурда недостаточен. Взбаломошная девица, которой приснилось, что ей осталось жить 72 часа.
Джун - прекрасная как мечта, как квинтэссенция всех героинь Бессона, а ее безумие и маниакальность лишь добавляют шарма, то есть секса. Зачем ей этот скучнейший из клерков Джон - совершенно необъяснимо. Происходящее настолько не претендует на малейшую реалистичность, что смотрится влажной фантазией задремавшего бухгалтера.
Сон, мечта, эфемерность, бессмыслица, бунт, провокация, протест - против нынешней политкорректности, «повесточки», оммаж французским фильмам «новой волны», только без идеологической осмысленности.
Да, получается безделица. Но при этом безделица, созданная все же большим мастером. Здесь есть свет, цвет, вкус и настроение. Прелестная безделица, так похожая на кино!