КИНОКРИТИКА Новый фильм Люка Бессона: незамысловатая сказка, похожая на влажный сон задремавшего бухгалтера

Что заранее было известно об этом фильме? Во-первых вырос из нереализованного проекта - рекламы смартфонов, который когда-то давным-давно Бессону заказал китайский производитель, но до воплощения дело так и не дошло, а идея осталась.

Во-вторых, снят он действительно на мобильный телефон (если быть точнее, то на несколько айфонов). В-третьих, снят он пять лет назад в разгар ковидной пандемии, когда в связи с карантинными мерами невозможно было заниматься большими проектами - с профессиональным оборудованием, полноценной съемочной группой и так далее. А вот прогуляться под улицам Лос-Анджелеса с мобилой в руке и парочкой молодых актеров - вполне.

В те времена малобюджетное, камерное было актуальным. Только вот почему-то понадобилось еще пять лет, чтобы этот фильм вышел на экран. Когда настроения и стремления уже несколько сменили вектор. Нет, никакого намека на ковид, карантин и прочее в этом фильме не присутствует. Но есть стремление к свободе (в формате анархии и вседозволенности), исполнение сокровенных мечтаний («Отчего люди не летают, я говорю: отчего люди не летают так, как птицы?») и желание любви до гроба (дураки оба!).

Нереализованный потенциал

Незамысловатая сказка, призванная провоцировать, но не сумевшая реализовать собственный потенциал.