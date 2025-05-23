На Штромке состоится блошинный рынок

«Поддержите повторное использование и приходите 25 мая с 10:00 до 16:00 на барахолку на Штромке! Также в воскресенье можно попробовать свои силы в игре мелкки. Тем, кто не знаком с этой игрой, инструктор объяснит правила. Показательные игры пройдут на площадке для мелкки в парке на Штромке в воскресенье с 12:00 до 13:00», - рассказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Барахолка на Штромке состоится 25 мая с 10:00 до 16:00. Дополнительную информацию найдете здесь.

Показательная игра и мастер-класс по мелкки пройдут 25 мая с 12:00 до 13:00. Площадки для мелкки и петанка расположены в парке Строоми рядом с игровыми площадками для детей постарше (в части парка со стороны Лахепеа).