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Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился

Редактор: rus.postimees.ee
Пустые карманы. Фото иллюстративное.

Пярнуский уездный суд объявил вчера личное банкротство Олева Шульца, который два десятилетия управлял деньгами состоятельных людей, пишут «Деловые ведомости».

У Шульца нет дохода, а его долги составляют почти 4 миллиона евро, из которых около 3,3 миллиона подлежат взысканию.

Инвестиционная компания Шульца Cresco Väärtpaberid под громкие обещания вкладывала средства состоятельных клиентов в облигации, но доверившиеся бизнесмену люди лишились миллионов евро.

Из-за разгневанных инвесторов компания обанкротилась в июле прошлого года. В ноябре объявлена банкротом и ее материнская фирма Cresco.

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