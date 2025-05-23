Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился

Пярнуский уездный суд объявил вчера личное банкротство Олева Шульца, который два десятилетия управлял деньгами состоятельных людей, пишут «Деловые ведомости».
У Шульца нет дохода, а его долги составляют почти 4 миллиона евро, из которых около 3,3 миллиона подлежат взысканию.
Инвестиционная компания Шульца Cresco Väärtpaberid под громкие обещания вкладывала средства состоятельных клиентов в облигации, но доверившиеся бизнесмену люди лишились миллионов евро.
Из-за разгневанных инвесторов компания обанкротилась в июле прошлого года. В ноябре объявлена банкротом и ее материнская фирма Cresco.
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