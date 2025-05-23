Совесть проснулась: вор раскаялся, написал покаянную записку и вернул похищенное

В воскресенье владельцы и сотрудники ресторана посадили цветы в два больших горшка и разместили их по обе стороны от входной двери - по одному с каждой стороны лестницы. Любоваться красивыми цветочными композициями долго не получилось: в среду на странице ресторана в соцсетях появилось сообщение о том, что один из горшков пропал, его украли.