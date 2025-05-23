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Совесть проснулась: вор усовестился, написал покаянную записку и вернул похищенное (1)

Перевод: Вера Копти
В пятницу перед винным рестораном в исторической части Вильянди снова стояли два цветочных горшка.

Ночью со вторника на среду от винного ресторана Bodega в центре Вильянди исчез большой горшок с цветами, но к утру пятницы он снова оказался перед заведением - вместе с запиской с извинениями. Вор объяснил, что кража была совершена из-за чрезмерно высокого уровня алкоголя в его организме.

В воскресенье владельцы и сотрудники ресторана посадили цветы в два больших горшка и разместили их по обе стороны от входной двери - по одному с каждой стороны лестницы. Любоваться красивыми цветочными композициями долго не пришлось: в среду на странице ресторана в соцсетях появилось сообщение о том, что один из горшков пропал, его украли.

«Что самое странное - это был не какой-нибудь простой весенний цветочек. На дне горшка были камни. Это не поступок в стиле "просто возьму с собой". Кража была подготовленной, дерзкой... и, честно говоря, даже немного впечатляющей. Хотя не в самом хорошем смысле», - говорилось в публикации.

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