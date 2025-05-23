У современных юношей на пути становления мужчинами больше препятствий, чем раньше. Одна из причин - переизбыток порнографии, которая может навредить способности мужчины к построению длительных отношений, пишет психоаналитик Антс Паркталь.
Иногда взрослые мужчины спрашивают у мальчиков: «А ты - настоящий мужчина?» Что в таком случае должны отвечать мальчики? И что вообще представляет собой процесс формирования сексуальности и мужских качеств у мальчиков, их превращение в мужчин?
Хотя в каждом мужчине, надеюсь, все еще есть что-то от смелого, гордого и озорного мальчишки, в этой статье я расскажу о юношах, которые уже не дети, но еще и не мужчины. Проще говоря, в психологическом плане они все еще находятся в переходном периоде: для них открыты разные возможности, но пока непонятно, что из этого реально осуществимо.
Мир современных мальчиков
Переходный период нынешних подростков отличается от того, через который проходили их отцы: их юность пришлась на конец советской эпохи и начало независимости Эстонии. Поколение их дедов росло еще раньше - в уже далекие советские годы.
Таким образом, перед нами три разных типа мужчин: первые были вынуждены жить под чужой властью, вторые оказались перед лицом новых возможностей и свободы, а третьи - современные юноши, которым предстоит самостоятельно искать свой путь в изменившихся условиях времени и пространства.
Если мальчик успешно проходит через этот сложный период, он становится юношей, способным брать на себя ответственность, отвечать за свои поступки и учиться и на ошибках, и на позитивном опыте. Но, к сожалению, в жизни не все так просто.
Если раньше вопрос «А ты - настоящий мужчина?» мальчикам задавали окружающие, то теперь юноши часто задают этот вопрос себе сами. Ответы у каждого разные: кто-то говорит: «Конечно, я настоящий мужчина, и еще какой!», а кто-то: «Какой из меня настоящий мужчина, совсем не похож». В идеале можно услышать: «Мне нравится быть таким мужчиной, какой я есть».
Даже просто пригласить девушку на прогулку бывает страшно. Вдруг это выдаст мое настоящее желание близости, и надо мной будут смеяться
В отношениях с девушками юноша чаще всего сталкивается со своими собственными чувствами. Даже если эти темы обсуждаются между друзьями или становятся предметом пошлых шуток, личные и интимные желания и чувства остаются скрытыми от других. Интимность означает, что личное остается скрытым от всех до тех пор, пока не появится человек, с которым по-настоящему хочется этим поделиться.
И тут появляется настоящее чувство одиночества. Параллельно возникает сильное сексуальное желание, которое хочется удовлетворить. Возникает много вопросов: с кем, как и каким образом, если все, что движется и пахнет, вызывает влечение? В такие моменты трудно разобраться в своих чувствах, а попытки начать отношения вызывают страх, что тебя могут отвергнуть.
Юноша и порнография
Даже просто пригласить девушку на прогулку бывает страшно. Вдруг это выдаст мое настоящее желание близости, и надо мной будут смеяться. Если кому-то кажется, что в этом нет ничего сложного, стоит задуматься: а мое восприятие мира - простое и конкретное или наполнено чувствами, которые меняются со временем и в разных ситуациях?
Порнография позволяет удовлетворить желание, просто посмотрев видео, ведь там все показано прямо и просто. Но такие простые образы совсем не похожи на настоящие отношения между людьми, где много чувств и переживаний.
Порнография существует почти столько же, сколько и человечество. Раньше мальчики делились друг с другом картинками обнаженных женщин или сами сочиняли эротические истории. Современная порнография стала визуальной, динамичной и живой. Пока неясно, может ли чрезмерное увлечение порнографией мешать близким отношениям молодого человека в реальной жизни. Возможно, тем, кто слишком увлекаться порно, становится труднее открываться партнеру.
Когда парень начинает разбираться в своей сексуальности, он неизбежно сталкивается с чувством одиночества, неуверенности и разочарований. Это нормально - ведь отношения между людьми всегда требуют учиться открываться другому, уметь впускать в свою жизнь. Но другой человек, с которым хочется сблизиться, может иметь совсем другие желания и чувствовать себя иначе. Особенно трудно, когда этим человеком оказывается девушка, ведь порой она кажется парню настоящей загадкой.
Порнография позволяет удовлетворить желание, просто посмотрев видео, ведь там все показано прямо и просто. Но такие простые образы совсем не похожи на настоящие отношения между людьми, где много чувств и переживаний
Одно из фундаментальных различий между людьми - гендерное разделение на мужчин и женщин, и в этой статье речь идет о том, как у мальчика формируется сексуальное самосознание и он становится мужчиной.
Этот путь заложен генами: тело знает, куда идти, но ум мальчика может легко его запутать. На этом пути встречается много соблазнов. В этом процессе родителям, в основном, нужно только приглядывать за сыном, при необходимости устанавливать границы и давать объяснения и информацию. Например, одним из способов обозначить границы может быть запертая дверь спальни родителей, за которой скрыта их интимная жизнь.
Первым человеком, который влияет на сферу отношений мальчика, является его мать. В течение первых трех лет жизни мать оказывает огромное влияние на внутренний мир мальчика, даже если она не всегда рядом. С самого рождения, а возможно даже еще во время беременности, вместе с материнским влиянием незримо присутствует и влияние отца.
Фигура отца появляется в сознании мальчика через внутренний мир матери, через ее отношение к своему мужчине. Ведь ребенок рождается из телесной, ментальной и духовной близости между мужчиной и женщиной, и память об этих отношениях всегда присутствует в матери, независимо от того, осознает она это или нет.
Когда мальчик растет, его восприятие себя как будущего мужчины формируется под влиянием не только отца, но и других членов семьи - братьев, сестер, дядей, теть, дедушек и бабушек. Каждый из них по-своему относится к нему и видит в нем мужчину. Кроме того, важную роль играют природа и общество вокруг, которые сегодня сильно отличаются от условий, в которых росли предыдущие поколения. Современный мир быстро меняется и влияет на всех, но молодым людям легче и быстрее адаптироваться к этим изменениям, чем взрослым.
Этот путь заложен генами: тело знает, куда идти, но ум мальчика может легко его запутать. На этом пути встречается много соблазнов. В этом процессе родителям, в основном, нужно только приглядывать за сыном, при необходимости устанавливать границы
Раньше на мальчика больше всего влияли семья, знакомые и друзья. Сейчас, когда все быстро меняется, он часто остается один на один c информацией из медиа. Поэтому важно, чтобы у мальчика была своя точка зрения и уверенность в себе, чтобы справляться с новым самостоятельно.
Подростки-бунтари
Самый трудный этап для формирования полового самосознания и личной идентичности у мальчика - это подростковый возраст. В это время он начинает искать себя и часто спорит с родителями, не соглашаясь с их мнением. В этот период подростка, находящегося в конфликте с родителями, поддерживает только круг сверстников, какими бы ни были их ценности.
Сильное противостояние не всегда означает вражду. Если между родителями и мальчиком хорошие и равные отношения, то процесс становления взрослым проходит спокойно и без конфликтов. А если родители не хотят или не могут увидеть в сыне взрослого, они либо постоянно ссорятся с ним, либо получают слишком послушного мальчика. В таком случае он станет мужчиной лишь внешне, а внутри останется ребенком. В этом случае во взрослой жизни он будет ждать от жены не любви, а материнской заботы и не сможет полноценно строить отношения.
Сильное противостояние не всегда означает вражду. Если между родителями и мальчиком хорошие и равные отношения, то процесс становления взрослым проходит спокойно и без конфликтов
Опыт становления мужчиной
Сегодня общество влияет на каждого отдельного человека очень по-разному. Поэтому для молодого мужчины важно ясно понимать, чего он хочет сам, чтобы не сбиться со своего пути и не поддаться чужому влиянию. В подростковом возрасте у многих появляется вопрос: могу ли я жить по-своему или мне нужно поступать так, как хотят другие?
Уверенность в своей сексуальной идентичности формируется через личный положительный опыт, когда физические и душевные потребности удовлетворены. А болезненные и травмирующие переживания, наоборот, могут оставить след и подорвать ощущение мужественности. Быть мужчиной вовсе не значит, что в жизни все будет даваться легко. Трудности и чувство, что чего-то не хватает, помогают формировать силу характера и достойное проявление мужественности.
Итак, подытоживая, можно сказать, что ответ на вопрос «А ты - настоящий мужчина?» приходит не изнутри и не из рассуждений. Только в близости с девушкой или женщиной становится понятно, видит ли она в партнере мужественность и способен ли он разбудить в ней женственность.
Именно в эмоциональных переживаниях, рождающихся и развивающихся в таких отношениях, раскрывается истинная сущность мужчины. Если же их нет, остается лишь абстрактное представление о себе, мало связанное с реальностью, и внутреннее опустошение.
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