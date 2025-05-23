Этот путь заложен генами: тело знает, куда идти, но ум мальчика может легко его запутать. На этом пути встречается много соблазнов. В этом процессе родителям, в основном, нужно только приглядывать за сыном, при необходимости устанавливать границы и давать объяснения и информацию. Например, одним из способов обозначить границы может быть запертая дверь спальни родителей, за которой скрыта их интимная жизнь.

Первым человеком, который влияет на сферу отношений мальчика, является его мать. В течение первых трех лет жизни мать оказывает огромное влияние на внутренний мир мальчика, даже если она не всегда рядом. С самого рождения, а возможно даже еще во время беременности, вместе с материнским влиянием незримо присутствует и влияние отца.

Фигура отца появляется в сознании мальчика через внутренний мир матери, через ее отношение к своему мужчине. Ведь ребенок рождается из телесной, ментальной и духовной близости между мужчиной и женщиной, и память об этих отношениях всегда присутствует в матери, независимо от того, осознает она это или нет.