«Наша мать Вальве Саарма (в девичестве Вальве Эрика Луберг), ставшая первой женщиной-профессором Эстонии в области внутренних болезней, и наша тетя, академик Хелле Симм (в девичестве Хелле Аида Луберг), окончили частную гимназию Эльфриде Лендер в 1938 году (26-й выпуск). Таким образом, наша просьба и обращение – это обращение родственников выпускников школы», - говорится в обращении.