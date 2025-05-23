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Известный академик призвал переименовать Таллиннскую кесклиннаскую русскую гимназию (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Таллиннская кесклиннаская русская гимназия.

Президент Академии наук Эстонии Март Саарма и его сестра Рийна Саарма обратились в Министерство образования с просьбой вернуть историческое название зданию бывшей таллиннской гимназии Эльфриде Лендер, которая в настоящее время школа носит название Таллиннской кесклиннаской русской гимназии, пишет Rus.ERR.

Аналогичное обращение Март и Рийна Саарма отправили мэру Таллинна Евгению Осиновскому и председателю горсобрания Тоомасу Круузимяги.

«Наша мать Вальве Саарма (в девичестве Вальве Эрика Луберг), ставшая первой женщиной-профессором Эстонии в области внутренних болезней, и наша тетя, академик Хелле Симм (в девичестве Хелле Аида Луберг), окончили частную гимназию Эльфриде Лендер в 1938 году (26-й выпуск). Таким образом, наша просьба и обращение – это обращение родственников выпускников школы», - говорится в обращении.

Частная женская гимназия Эльфриде Лендер работала в Таллинне с 1907 по 1940 год, после чего учебное заведение переименовали в Таллиннскую 6-ю среднюю школу.

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