«Люди думают, что их не слышат»: новый советник мэра Таллинна сосредоточится на работе с русскоязычными горожанами

«По всем исследованиям мы видим, что, к сожалению, многие русскоязычные чувствуют, что их вовлекают в недостаточной степени. Особенно актуальным это стало в свете грядущих изменений с правом голоса, поскольку у части русскоязычных людей будет меньше возможностей высказываться. Но это вовсе не должно означать, что в Таллинне, где живут тысячи людей с разными паспортами и разными языками, кому-то будет отдаваться приоритет и чье-то мнение будут слышать больше или меньше».

Лаврентьев работал в городской системе и знает, что есть много механизмов вовлечения, но они крайне разнятся в зависимости от департамента и сферы ответственности.

«Часто происходят ситуации, когда людей просто ставят перед фактом, что то или иное решение уже принято, при этом население считает, что их голос не был услышан», - поясняет будущий советник мэра. Он надеется, что его работа поможет исправить эту ситуации к лучшему.

По его словам, еще рано говорить о конкретных планах или как процесс вовлечения русскоязычных будет выглядеть на практике. В первые дни работы он планирует осмотреться и изучить, в каком сейчас состоянии находятся те или иные методы учета мнения населения в различных департаментах и учреждениях города.