«Люди думают, что их не слышат»: новый советник мэра Таллинна сосредоточится на работе с русскоязычными горожанами

26 мая к команде мэра Таллинна Евгения Осиновского присоединится новый советник Иван Лаврентьев. В его задачи входит поддержка мэра по вопросам взаимодействия с различными группами населения и гражданским обществом. Основное внимание он будет уделять вовлечению русскоязычных жителей Таллинна.
«Сейчас в Таллинне проводится целый ряд крупных реформ: как в организации учреждений культуры, так и в развитии инфраструктуры и активном переходе на образования на эстонский. Все эти процессы затрагивают многие семьи и учреждения и требуют широкого сотрудничества различных сторон. Приход Ивана в нашу команду усилит наши компетенции для более продуманного и инклюзивного управления этими сложными процессами», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Он добавил, что управление городом должно быть прозрачным и инклюзивным - более активное вовлечение всех жителей Таллинна вне зависимости от их родного языка поможет нам принимать наиболее оптимальные решения.
Ранее Иван Лаврентьев работал советником министра в Министерстве климата, а также занимал различные должности в сфере связям с общественностью в городской системе Таллинна и Министерстве социальных дел и его подведомственных учреждениях.
Он окончил Таллиннский университет по специальности «история», получил степень магистра в Хельсинкском университете и в настоящее время учится в докторантуре Тартуского университета. Иван имеет многолетний опыт работы в НКО и принимал участие в работе нескольких экспертных групп, в том числе при Фонде интеграции и Целевом капитале гражданского общества.
Зарплата Лаврентьева на посту советника мэра составляет 3000 евро.
Для реального понимания положения дел
Лаврентьев подчеркнул в комментарии для Rus.Postimees, что для половины жителей Таллинна эстонский не является родным языком и большая часть из этих людей говорит на русском.
«По всем исследованиям мы видим, что, к сожалению, многие русскоязычные чувствуют, что их вовлекают в недостаточной степени. Особенно актуальным это стало в свете грядущих изменений с правом голоса, поскольку у части русскоязычных людей будет меньше возможностей высказываться. Но это вовсе не должно означать, что в Таллинне, где живут тысячи людей с разными паспортами и разными языками, кому-то будет отдаваться приоритет и чье-то мнение будут слышать больше или меньше».
Лаврентьев работал в городской системе и знает, что есть много механизмов вовлечения, но они крайне разнятся в зависимости от департамента и сферы ответственности.
«Часто происходят ситуации, когда людей просто ставят перед фактом, что то или иное решение уже принято, при этом население считает, что их голос не был услышан», - поясняет будущий советник мэра. Он надеется, что его работа поможет исправить эту ситуации к лучшему.
По его словам, еще рано говорить о конкретных планах или как процесс вовлечения русскоязычных будет выглядеть на практике. В первые дни работы он планирует осмотреться и изучить, в каком сейчас состоянии находятся те или иные методы учета мнения населения в различных департаментах и учреждениях города.
«Например, если мы говорим о какой-то коммунальной проблеме - это одно решение: есть чертеж улицы и мы можем довольно простым техническим способом собрать информацию у людей, что бы они хотели видеть в этом парке или на этой улице. В то же время в случае реорганизации работы Центра русской культуры не обойтись лишь простой формой обратной связи, которую где-то в интернете опубликуют и которую заполнит от силы несколько человек. Вероятно, в таком случае будет более оправдан формат живой встречи и диалога», - рассказывает о своей будущей работе Лаврентьев.
Он отмечает, что методов вовлечения людей не бесконечно много: офлайн или онлайн диалоги, встречи, опросы и тому подобное.
«Всем эти методы известны, но просто зачастую и в городской системе, и в государственном секторе политикам и чиновникам кажется, что они сами себе голова, поэтому подобное вовлечение делается скорее для проформы, чем для реального понимания положения дел», - говорит Лаврентьев.
То же самое касается и различных исследований. «Как город Таллинн, так и разные госучреждения заказывают в огромном количество социологические исследования, поэтому определенные процессы или тенденции можно отслеживать в динамике, но всегда ли топ-чиновник успевает ознакомиться с этими исследованиями? Поэтому задача советника держать руководство города в курсе, чтобы решения принимались более взвешенно», - считает он.
Лаврентьев отметил, что городу предстоит принять ряд решений, которые напрямую затрагивают русскоязычную часть населения, поэтому их вовлечение будет крайне важным.
«Вся ситуация с потенциальной новой трамвайной веткой в Пыхья-Таллинне. Эта тема касается местных жителей, большинство из которых говорит по-русски, - начинает он перечислять. - Также число заявлений в первые классы русскоязычных школ резко падает. Не везде, но в некоторых школах это падение составляет 20-40 процентов, а это огромный отток будущих первоклассников, которые идут активнее в полностью эстонские школы. Безусловно, в следующие годы мэрии Таллинна придется решать, как быть с этими школами, как их предстоит реорганизовывать, возможно, переосмыслить, как ту или иную школу мы позиционируем».
Также серьезным является вопрос переименования учреждений. «Сейчас идет дискуссия о том, как переименовать Русский театр. Да, это не городское учреждение, но эта тема затрагивает и волнует горожан. Я думаю, что мэрия должна быть более активным участником подобных дискуссий», - считает он, добавляя, что те же школы тоже или уже сменили названия, или думают об этом.
Лаврентьев говорит, что вся история с переименованием и осмыслением вещей, связанных со словом «русский», которое в эстонском языке означает и «российский», и прежде витали в воздухе, а после широкомасштабного вторжения России в Украину стали еще актуальнее.
«Мне кажется, если и прежде с диалогом между эстоноязычными и русскоязычными людьми было довольно сложно и местами этого диалога сильно не хватало, то в последние три года ситуация лишь усугубилась, поскольку часть людей продолжает не понимать, почему и что от них хочет другая часть общества, - говорит он. - Поэтому нам предстоит как широко дискутировать, так и делать какие-то реальные шаги, чтобы подобные проблемы не продолжали эскалироваться».
Будущий советник мэра подчеркнул, что напряжения в обществе и так хватает. «И скорее это напряжение вызвано довольно объективными обстоятельствами, которые касаются социального благополучия и сплоченности. Поэтому если мы можем приложить усилия и попробовать сделать так, чтобы эти эмоциональные, местами идеологизированные вопросы вызывали меньше противоречий и люди стали чуть лучше понимать друг друга - это будет уже хорошим результатом», - заключил он.