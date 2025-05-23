Канцлер юстиции: пациенту должны оказать помощь, даже если он не говорит по-эстонски

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, пациент должен получать помощь в медицинском учреждении вне зависимости от знания эстонского языка. Чтобы избежать недопонимания из-за языкового барьера, вопросы перевода желательно решать уже на этапе записи на прием.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе, отвечая на запрос о языковых трудностях в медицинском учреждении, подчеркнула, что медицинская помощь должна быть обеспечена и пациентам, не владеющим эстонским языком.
«Пациент должен получать четкие ответы на все вопросы, касающиеся оказания медицинских услуг, от самого медицинского учреждения. Закон обязывает информировать пациента о результатах обследования и его состоянии здоровья, возможных заболеваниях и их течении, доступности, характере и цели необходимых медицинских услуг, а также о рисках и последствиях, связанных с их предоставлением. Пациенту нужно объяснить также планируемые процедуры, их пользу и риски, а также возможные альтернативы», – отметила Мадизе.
Она уточнила, что со своей стороны пациент обязан сообщать медицинскому персоналу всю необходимую для оказания услуги информацию в соответствии со своими знаниями и способствовать получению помощи. «Одним из условий качественного медицинского обслуживания (в том числе получения информированного согласия) является взаимопонимание между медицинским работником и пациентом», – подчеркивает Мадизе.
По словам канцлера юстиции, она разъясняла и эстонскому обществу студентов-медиков, и Союзу молодых врачей Эстонии, на что стоит обратить внимание при оказании медицинских услуг пациенту, не говорящему по-эстонски.
«Чтобы избежать недоразумений из-за языкового барьера, вопросы перевода лучше решать до начала оказания услуги. Уже при записи на прием пациенту следует обращать внимание на то, что если он недостаточно хорошо понимает эстонский язык, ему потребуется позаботиться об организации перевода. Если же обязательство по организации перевода берет на себя медицинское учреждение, пациенту необходимо объяснить, на каких условиях это происходит», – добавила Мадизе.
Мадизе добавила, что ситуация совершенно иная, когда речь идет о предоставлении необходимой помощи, задержка или непредоставление которой может привести к смерти или необратимому повреждению здоровья нуждающегося.
Канцлер юстиции отметила, что оказывающий неотложную помощь должен быть готов к ситуациям, когда ему необходимо принять пациента, нуждающегося в экстренной помощи, который из-за состояния здоровья не может самостоятельно организовать перевод или воспользоваться техническими средствами для этого. По словам Мадизе, языковой барьер может повлиять на качество медицинских услуг.
«Это может привести к ошибочному диагнозу или к отказу от лечения. В результате может затянуться начало лечения или ухудшиться состояние здоровья пациента. Многочисленные исследования показывают, что люди, сталкивающиеся с языковым барьером, чаще отказываются посещать врача и чаще попадают в больницу уже в тяжелом состоянии. Кроме того, отмечено, что пациенты, не владеющие языком, зачастую предпочитают обращаться именно за экстренной медицинской помощью», – сказала Мадизе.
По словам Мадизе, для решения проблемы языкового барьера предлагаются различные варианты.
«Одна из возможностей – развивать и внедрять информационные технологии, в том числе переводческие программы, а также обучать медицинский персонал пользоваться такими инструментами. В некоторых странах созданы специальные службы медицинского перевода, которые доступны как по телефону и через видеосвязь, так и непосредственно в учреждении. Также предлагается переводить основные информационные материалы на языки, наиболее востребованные среди пациентов.
Агентство Европейского союза по основным правам рекомендовало странам-членам искать способы предоставлять бесплатную языковую помощь – включая услуги перевода и посредничества – в медицинских учреждениях и при распространении информации о здоровье для тех, кто не говорит или не понимает государственный язык. Следует учитывать и потребности людей, использующих язык жестов, а также продумать меры поддержки людей с нарушениями слуха, зрения или интеллектуальными особенностями», – отметила Мадизе.
В конце апреля Rus.Postimees опубликовал материал о случае, когда врач отдела неотложной помощи одной из больниц Таллинна отказался общаться с пациентом, не владеющим эстонским языком, на русском. Врач заявила, что владеет русским языком, но принципиально не будет разговаривать с нуждающимся в помощи на этом языке.
Мадизе считает, что проблема языкового барьера многогранна: с одной стороны, медику необходимо быть уверенным, что он понимает пациента, ведь это основа качественного оказания помощи; с другой – по закону от врача нельзя требовать знания иностранных языков.
«В то же время в интересах пациента получать максимально понятную информацию о своем здоровье и лечении. Это явно указывает на необходимость организации медицинских услуг так, чтобы языковой барьер можно было преодолеть как можно проще. Учитывая риски, которые может нести языковой барьер как для пациента, так и для медицинского учреждения, предоставление подходящей языковой поддержки каждому должно быть делом всего общества. Эта проблема характерна не только для Эстонии – языковой барьер в медицине существует по всему миру», – отметила Мадизе.