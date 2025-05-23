Канцлер юстиции: пациенту должны оказать помощь, даже если он не говорит по-эстонски

Агентство Европейского союза по основным правам рекомендовало странам-членам искать способы предоставлять бесплатную языковую помощь – включая услуги перевода и посредничества – в медицинских учреждениях и при распространении информации о здоровье для тех, кто не говорит или не понимает государственный язык. Следует учитывать и потребности людей, использующих язык жестов, а также продумать меры поддержки людей с нарушениями слуха, зрения или интеллектуальными особенностями», – отметила Мадизе.

В конце апреля Rus.Postimees опубликовал материал о случае, когда врач отдела неотложной помощи одной из больниц Таллинна отказался общаться с пациентом, не владеющим эстонским языком, на русском. Врач заявила, что владеет русским языком, но принципиально не будет разговаривать с нуждающимся в помощи на этом языке.

Мадизе считает, что проблема языкового барьера многогранна: с одной стороны, медику необходимо быть уверенным, что он понимает пациента, ведь это основа качественного оказания помощи; с другой – по закону от врача нельзя требовать знания иностранных языков.