По мнению Дмитрия, пациенты могут не попасть на прием по разным причинам: от неожиданных обстоятельств до проблем со здоровьем. Он считает, что о неявке следует предупреждать врача за один или два дня.

Галина (77), пенсионерка. Фото: Константин Седнев

«Я считаю, что эта мера справедливая. Предупреждать нужно обязательно, ведь очереди и так огромные», - сказала Галина. По ее мнению, двойная плата не решит проблему длинных очередей к специалистам, однако Галина всегда заранее сообщает, если не может прийти к врачу: «В регистратуре за это мне всегда благодарны».

«Даже если на встречу с друзьями не придешь и не предупредишь - это некрасиво. Я понимаю, что бывают разные обстоятельства: может внезапно подняться давление или человек может упасть по дороге, но такие случаи редки», - считает она. Галина добавила, что если у больницы есть обязанность лечить, то и пациенты должны с уважением относиться к труду врачей.

Галина считает, что лучше всего предупредить о неявке за несколько дней, но даже если сообщить об этом в день приема, все равно, возможно, удастся найти другого пациента, который сможет прийти вместо вас.

Ольга (64), пенсионерка. Фото: Константин Седнев

«Это очень плохо, ведь специалистов и без того не хватает», - считает Ольга. По ее словам, она уважительно относится как к своему, так и к чужому времени, поэтому никогда не пропускает прием без предупреждения.