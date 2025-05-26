С 1 июня в Ида-Вируской центральной больнице пациенты, которые не пришли на прием и не отменили запись заранее, как минимум за 24 часа, при следующем визите заплатят за прием двойную плату. Ввести аналогичную меру собирается и Нарвская больница. Rus.Postimees спросил жителей Таллинна, как они относятся к такому нововведению.
Как пояснили в Ида-Вируской центральной больнице, статистика неявки на приемы вызывает серьезную обеспокоенность: в среднем каждый рабочий день не приходит 14 пациентов. Только за первые четыре месяца 2025 года было уже 1142 случая, когда пациенты не явились.
«Когда пациент не приходит на прием и не сообщает об этом, время врача остается неиспользованным, тем самым перегружается система здравоохранения и удлиняется очередь для других пациентов. Помимо приемов часто пропускаются и обследования, из-за чего своевременно не получают помощь и другие нуждающиеся пациенты», - объяснила главный врач Пилле Летюка.
В свою очередь член правления Нарвской больницы Юллар Ланно заявил, что в их больнице очень серьезно относится к своей цели: достижению стопроцентной заполняемости всех забронированных приемов. Если пациент не приходит на прием и заранее об этом не предупреждает, это время остается неиспользованным и не может быть предложено другому человеку, который нуждается в помощи.
В связи с этим Нарвская больница рассмотрела возможность введения платы за неявку, аналогичной той, что действует в Ида-Вируской центральной больнице.
Сурово, но справедливо
«Я отношусь к этому отрицательно, ведь всегда есть непредвиденные обстоятельства», - сказал Дмитрий. По его словам, у него бывали случаи, когда он не мог прийти на прием, но всегда предупреждал врачей заранее. «У стоматологов, например, принято выставлять счет, если пациент не пришел и не предупредил минимум за сутки», - отметил он.
По мнению Дмитрия, пациенты могут не попасть на прием по разным причинам: от неожиданных обстоятельств до проблем со здоровьем. Он считает, что о неявке следует предупреждать врача за один или два дня.
«Я считаю, что эта мера справедливая. Предупреждать нужно обязательно, ведь очереди и так огромные», - сказала Галина. По ее мнению, двойная плата не решит проблему длинных очередей к специалистам, однако Галина всегда заранее сообщает, если не может прийти к врачу: «В регистратуре за это мне всегда благодарны».
«Даже если на встречу с друзьями не придешь и не предупредишь - это некрасиво. Я понимаю, что бывают разные обстоятельства: может внезапно подняться давление или человек может упасть по дороге, но такие случаи редки», - считает она. Галина добавила, что если у больницы есть обязанность лечить, то и пациенты должны с уважением относиться к труду врачей.
Галина считает, что лучше всего предупредить о неявке за несколько дней, но даже если сообщить об этом в день приема, все равно, возможно, удастся найти другого пациента, который сможет прийти вместо вас.
«Это очень плохо, ведь специалистов и без того не хватает», - считает Ольга. По ее словам, она уважительно относится как к своему, так и к чужому времени, поэтому никогда не пропускает прием без предупреждения.
Ольга также уверена, что в Эстонии пациенты в целом достаточно дисциплинированные и редко не приходят к врачу, не сообщив заранее. «По крайней мере старшее поколение точно», - добавила она. По мнению Ольги, если человек не предупреждает, что не придет, чаще всего это просто проявление невоспитанности.
Ольга считает, что если человек внезапно заболел, достаточно сообщить хотя бы за час. Но если просто изменились планы, предупредить врача нужно хотя бы за день или два.
«Плохо, но в целом справедливо. Пациент обязан предупредить, если не может прийти. Так что это правильно», - считает Николай. По его мнению, такая мера не сократит очереди к врачам, но, возможно, заставит пациентов быть более ответственными.
«Назначили посещение - посещай. Не можешь прийти - предупреди», - считает он. Николай добавил, что обычно не пропускает приемы, а если такое и происходит, всегда сообщает об этом заранее.
По его мнению, немало пациентов не предупреждает о своем отсутствии: «Кто забыл, кто передумал». Николай отмечает, что в таких случаях предупреждать врача нужно хотя бы за неделю: тогда освободившееся время смогут использовать другие пациенты.
«Ну кому понравится повышение цен?» – сказала Надежда. Она сомневается, поможет ли эта мера избавиться от очередей, но отмечает, что люди уже привыкли к длительному ожиданию.
По словам Надежды, она ни разу не отменяла прием, так как обращается к врачам редко. Она также считает, что предупреждать о неявке нужно хотя бы за неделю.