Видео Водитель Bolt угрожал пассажиру оружием, а позже попал в аварию

Во время инцидента была сделана видеозапись, на которой видно, как водитель такси угрожает пассажиру пистолетом.

На кадрах запечатлено, как пассажир по имени Карлис просит водителя прекратить просмотр хоккейной трансляции на мобильном телефоне и обратить внимание на дорогу. В ответ на замечание водитель достает оружие.

Незадолго до того, как водитель едва избежал двух столкновений, Карлису удалось покинуть салон автомобиля. Вскоре после этого такси попало в аварию, врезавшись в ехавшую впереди машину.

Карлис также сообщил, что после происшествия получил компенсацию в размере всего двух евро.

Видео: Поездка на такси Bolt

В Государственной полиции Латвии агентству LETA сообщили, что вечером 18 мая полиция получила информацию о конфликтной ситуации между водителем такси и пассажиром.

В ходе конфликта водитель такси нарушил общепринятые нормы поведения, использовал нецензурную лексику и направил на пассажира предмет, похожий на оружие. Вскоре после инцидента водитель такси был задержан.

Первоначально по факту произошедшего был начат административный процесс за мелкое хулиганство, однако позднее его переквалифицировали в дело об агрессивном поведении.

Как уточнили в полиции, предмет, похожий на оружие, оказался пневматическим пистолетом.

«Мы информированы о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим клиенту извинения за произошедшее. Безопасность - наш приоритет, поэтому мы крайне серьезно относимся к подобным случаям и придерживаемся нулевой терпимости к любым нарушениям со стороны водителей-партнеров. Мы также связались с клиентом и обсудили данный инцидент», - сообщил TVNET операционный директор Bolt в Латвии Марцис Бакис.

Он подтвердил, что у конкретного водителя была лицензия, выданная Автотранспортной дирекцией.

Водитель-партнер был навсегда заблокирован в системе и больше не сможет использовать платформу Bolt для оказания услуг