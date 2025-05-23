Генсек финского парламента подозревается в государственной измене

Пелттари подозревают в разглашении государственной тайны, связанной с национальной безопасностью. Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.

И Антти Пелттари, и руководитель расследования, специальный прокурор Тармо Таннер отказались комментировать информацию газете Helsingin Sanomat.

В телефонном разговоре с Yle Таннер заявил, что пока не располагает дополнительной информацией для оглашения.

В четверг стало известно, что Пелттари подозревается в совершении должностных преступлений на своей предыдущей работе в качестве главы Полиции безопасности SUPO. По словам Пелттари, его подозревают в том, что он в свое время не принял мер для предотвращения доступа некоторых бывших сотрудников к секретной информации о деятельности SUPO.

Пелттари также заявил, что сам не считает себя виновным в преступлении.

Пелттари занимал должность начальника SUPO в 2011-2024 годах.