Генсек финского парламента подозревается в государственной измене

Генерального секретаря парламента Антти Пелттари подозревают и в должностном преступлении, и в государственной измене. YLE получило подтверждение этой информации в пятницу днем. Первой об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
Пелттари подозревают в разглашении государственной тайны, связанной с национальной безопасностью. Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.
И Антти Пелттари, и руководитель расследования, специальный прокурор Тармо Таннер отказались комментировать информацию газете Helsingin Sanomat.
В телефонном разговоре с Yle Таннер заявил, что пока не располагает дополнительной информацией для оглашения.
В четверг стало известно, что Пелттари подозревается в совершении должностных преступлений на своей предыдущей работе в качестве главы Полиции безопасности SUPO. По словам Пелттари, его подозревают в том, что он в свое время не принял мер для предотвращения доступа некоторых бывших сотрудников к секретной информации о деятельности SUPO.
Пелттари также заявил, что сам не считает себя виновным в преступлении.
Пелттари занимал должность начальника SUPO в 2011-2024 годах.
По информации СМИ, расследование связано с информационной операцией, проведенной российскими спецслужбами летом 2023 года. Журналисты утверждают, что речь идет о взаимодействии сотрудников SUPO с российскими информаторами.