Фото Автомобиль врезался в магазин

85-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля, рассказала, что ехала по улице Суур-Кааре и повернула направо на небольшую парковку перед магазином. По ее словам, она была уверена, что нажала на тормоз, но он не сработал и машина продолжила движение.