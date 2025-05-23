Фото Автомобиль врезался в магазин

В Вильянди, перед магазином Kaare, произошло ДТП: потерявший управление автомобиль врезался в поддерживавшую навес здания колонну из силикатного кирпича и также частично повредил кофейный автомат. Поврежденный автомобиль пришлось эвакуировать с места происшествия. Никто из людей не пострадал.
85-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля, рассказала, что ехала по улице Суур-Кааре и повернула направо на небольшую парковку перед магазином. По ее словам, она была уверена, что нажала на тормоз, но он не сработал и машина продолжила движение.