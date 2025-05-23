Сухогруз во дворе Норвежец проснулся и обнаружил гигантский контейнеровоз в метрах от своего дома

«Не слишком хочется открывать дверь в такое время суток», - объяснил Хелберг местной телекомпании TV2. «Я выглянул в окно и очень удивился, когда увидел огромный корабль. Это просто нереально, он был настолько высокий, что мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его полностью», - вспоминает он в интервью газете Guardian.

Во дворе, в нескольких метрах от его крыльца, стоял контейнеровоз NCL Salten длиной 135 метров.

Сухогруз врезался в берег. Фото: EPA

«Если бы он прошел еще пять метров к югу, то оказался бы в моей спальне. А я ничего не слышал», - сказал Хелберг Норвежской вещательной корпорации.

В отличие от Хелберга, происшествие видел и слышал его сосед Йостейн Йоргенсен - именно он позвонил в его дверь. Йоргенсена разбудил шум, исходивший от сухогруза, который на полной скорости двигался в сторону берега.

«Я был уверен, что сосед уже вышел на улицу, но нет. Никаких признаков жизни я не увидел. Тогда я стал звонить в дверь, но мне никто не ответил. И только потом, когда я позвонил ему по телефону, я смог с ним связаться», - сказал Йоргенсен в интервью TV2.

В момент происшествия на борту сухогруза NCL Salten, который ходит под флагом Кипра, находилась команда из 16 человек. Корабль двигался через Тронхеймс-фьорд в город Оркангер, однако сбился с курса. В результате инцидента никто не пострадал.

Сухогруз врезался в берег. Фото: EPA

Причины произошедшего пока неизвестны, полиция проводит расследование.

«У меня теперь есть очень большой сосед, но он скоро уедет», - говорит Хелберг.

Глава компании NCL, которая эксплуатирует сухогруз, сообщил о серьезном инциденте и выразил удовлетворение в связи с тем, что обошлось без пострадавших.

Сообщается, что в 2023 году этот корабль уже наскакивал на берег, однако затем самостоятельно вышел в море.