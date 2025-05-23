В центре Таллинна появятся новый жилой квартал и общественный парк

Вице-мэр Мадле Липпус (Соцдемы) подчеркнула важность зеленых зон для разнообразия досуга жителей центра города и обеспечения природного разнообразия.

«Территория бывшего лесного питомника активно используется местными жителями, и создание здесь нового жилого комплекса является важным балансом в городском планировании, - отметила вице-мэр. - Планируемый новый парк площадью 1,3 гектара должен дополнить использование зеленых зон в районе, при этом важно сохранить как можно больше существующих природных особенностей, а также учитывать архитектурную совместимость новых зданий с застройкой улиц Асула и Марта».

Проектируемая территория расположена в районе Кесклинн, в Китсекюла, между железнодорожными путями Кейла - Таллинн и Тапа - Таллинн, а также между улицами Марта и Асула.

Детальная планировка также предлагает изменить целевое назначение территории общественных и рекреационных объектов частично на смешанную застройку, то есть на участок, где могут быть построены любые здания, за исключением предприятий, загрязняющих окружающую среду.

Поэтому цель детальной планировки - проектирование застройки, состоящей из пяти пятиэтажных многоквартирных домов и одного восьмиэтажного многоквартирного дома с коммерческими помещениями или офисного здания. Также будут установлены условия использования участков.

Большую часть проектируемой территории займет парк, который будет расположен на участке, прилегающем к улицам, обеспечивая удобный доступ для всех пользователей. Парк будет создан застройщиком и после завершения строительства бесплатно передан в собственность городу Таллинну.