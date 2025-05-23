В центре Таллинна появятся новый жилой квартал и общественный парк

Таллиннская городская управа представила горсобранию на утверждение детальную планировку, охватывающую участки Асула, 6a, Асула, 6d и Асула, 16d. Планировка предусматривает создание парка площадью 1,3 гектара, а также строительство многоквартирных домов и коммерческих помещений.
Вице-мэр Мадле Липпус (Соцдемы) подчеркнула важность зеленых зон для разнообразия досуга жителей центра города и обеспечения природного разнообразия.
«Территория бывшего лесного питомника активно используется местными жителями, и создание здесь нового жилого комплекса является важным балансом в городском планировании, - отметила вице-мэр. - Планируемый новый парк площадью 1,3 гектара должен дополнить использование зеленых зон в районе, при этом важно сохранить как можно больше существующих природных особенностей, а также учитывать архитектурную совместимость новых зданий с застройкой улиц Асула и Марта».
Проектируемая территория расположена в районе Кесклинн, в Китсекюла, между железнодорожными путями Кейла - Таллинн и Тапа - Таллинн, а также между улицами Марта и Асула.
Детальная планировка также предлагает изменить целевое назначение территории общественных и рекреационных объектов частично на смешанную застройку, то есть на участок, где могут быть построены любые здания, за исключением предприятий, загрязняющих окружающую среду.
Поэтому цель детальной планировки - проектирование застройки, состоящей из пяти пятиэтажных многоквартирных домов и одного восьмиэтажного многоквартирного дома с коммерческими помещениями или офисного здания. Также будут установлены условия использования участков.
Большую часть проектируемой территории займет парк, который будет расположен на участке, прилегающем к улицам, обеспечивая удобный доступ для всех пользователей. Парк будет создан застройщиком и после завершения строительства бесплатно передан в собственность городу Таллинну.
На территории и в ее окрестностях будут созданы безопасные условия для пешеходов: вокруг запланированного квартала будут построены новые тротуары, а также будут предусмотрены пешеходные дорожки, ведущие к общественной рекреационной зоне в центре проектируемой территории.
Концепция парка должна создать разнообразную среду, где зеленые зоны, малые архитектурные формы и игровые элементы будут гармонично интегрированы в городскую среду. Предпочтение следует отдать решениям, которые способствуют встречам и социализации людей разных возрастных групп, включая баланс активных и рекреационных зон, с акцентом на более природные игровые конструкции и растения с низкими потребностями в уходе.
Проектируемая территория расположена в непосредственной близости от центра города и имеет удобный доступ как для пешеходов, так и для велосипедистов и общественного транспорта. Ближайшие автобусные, трамвайные и железнодорожные станции находятся всего в пяти - шести минутах ходьбы. Территория проекта расположена рядом с застройками, обладающими культурно-исторической ценностью, поэтому при строительных работах необходимо учесть плавный переход в масштабы застроенных территорий с культурным значением.
Планируемая территория граничит с участками Асула, 14 и Асула, 12, которые находятся в зоне с архитектурной ценностью. Высота и расположение зданий определены таким образом, чтобы обеспечить плавный переход к застройке, имеющей культурно-историческую ценность. Кроме того, в пояснительной записке к детальной планировке указаны важнейшие архитектурные требования, а также требования к разработке строительных проектов и их реализации.
Детальную планировку составила компания K-Projekt AS. С материалами планировки можно ознакомиться на сайте Таллиннского регистра детальных планировок.
После утверждения детальной планировки Таллиннским горсобранием Таллиннский департамент городского планирования и управа Кесклинна организуют публичную презентацию и общественные обсуждения детальной планировки.