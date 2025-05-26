Репетиция чуда: дети создали на театральной сцене в Нарве волшебное представление

Как рассказал Юрий Пленин, театральные студии «Комиксы» и «Плюс» из ДК «Ругодив» уже не в первый раз сотрудничают с вокальной студией Kuldne Pääsuke. «Мы с удовольствием приняли предложение о совместной постановке мюзикла про Алису, потому что есть очень хорошие впечатления от предыдущей общей работы - и вновь рады, что все нам всем удалось», - пояснил Пленин.

При этом надо уточнить, что и вокалистам студии Kuldne Pääsuke необходимо в ходе мюзикла постоянно двигаться на сцене, участвуя в создании единого гармоничного хореографического рисунка для каждой из меняющихся ситуаций в процессе мюзикла. По словам хореографа Натальи Боровковой, вполне понятно, что для юных певцов достаточно сложно координировать одновременно вокал и движение. «Но дети молодцы, в результате их упорного труда все получилось как надо», - отмечает Боровкова.

Фрагменты детского мюзикла «Алиса и Страна чудес». Фото: Александр Мясоедов

«Стоит отметить, что создание такого мюзикла, в котором основные актеры - это дети от 12 до 17 лет, это само по себе огромный труд, - говорит Елена Коломийцева. - Мы занимаемся этим спектаклем уже более полугода и совсем скоро состоится премьера. И декорации, образы, костюмы - все создано нами и родителями наших воспитанников. Ну, а наши юные партнеры, замечательные артисты из студий «Комиксы», «Плюс» и прекрасные танцоры из коллективов «Нарва» и Triple bounce, создали отличное красочное наполнение этого спектакля, за что им огромная благодарность».

Остается добавить, что мюзикл «Алиса и Страна чудес» в этой постановке - новое прочтение популярной сказки английского поэта и писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона. Свои произведения он публиковал под псевдонимом Льюис Кэрролл.