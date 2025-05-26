Репетиция чуда: дети создали на театральной сцене в Нарве волшебное представление

На сцене нарвского Дома культуры «Ругодив» разворачивается завораживающее зрелище. Красочный калейдоскоп сказочных персонажей образует магическую воронку, которая, головокружительно вращаясь, неумолимо вовлекает ошеломленную героиню в иной мир, поражающий своей феерической абсурдностью.
А этот сказочный абсурд вдруг ярко высвечивает то главное, на чем до сих пор и держится весь наш реальный мир.
Вовлечение в невероятность
Здесь понятные, обычные вещи, дела и ситуации выворачиваются наизнанку, сверкают новыми смысловыми и эмоциональными гранями. Здесь нелепости объясняют истину, добро оборачивается злом, которое опять пытается стать добром. Здесь слова наполняются новыми смыслами - и изменяют реальность.
И зрителю кажется, что уносимой вихрем невероятных встреч Алисе вовек не проснуться и не стряхнуть волшебную паутину наваждений нескончаемой череды иллюзий, возникающих одна из другой.
Но спасение есть. Ведь любовь остается единственной пробуждающей волшебной силой, которая помогает героине этого замечательного мюзикла открыть таинственную дверь, за которой безумно сказочный сон вновь превращается в привычный, реальный мир. Там, где живут такие свои, родные любящие и любимые люди.
В Нарве вновь рождается чудо
Невероятное, невозможное, с первой минуты завлекающее, очаровывающее, тут же сбивающее с толку, и превращающее мюзикл-путешествие Алисы в волшебный мир зрелище - это высокий уровень для Нарвы.
Так, на мой взгляд, можно очертить новое нарвское творческое неординарное событие. Мюзикл «Алиса и Страна чудес» подготовлен в ознаменование 10-летнего юбилея вокальной студии Kuldne Pääsuke под руководством Елены Коломийцевой.
Надо сказать, что это замечательное действо является совместным проектом, в котором участвуют также талантливые дети из театральных студий «Комиксы» и «Плюс» (руководители Юрий Пленин и Ирина Феофанова), а еще - танцевальная студия «Нарва» под руководством Натальи Боровкова и коллектив Triple bounce из Кохтла-Ярве.
Как рассказал Юрий Пленин, театральные студии «Комиксы» и «Плюс» из ДК «Ругодив» уже не в первый раз сотрудничают с вокальной студией Kuldne Pääsuke. «Мы с удовольствием приняли предложение о совместной постановке мюзикла про Алису, потому что есть очень хорошие впечатления от предыдущей общей работы - и вновь рады, что все нам всем удалось», - пояснил Пленин.
При этом надо уточнить, что и вокалистам студии Kuldne Pääsuke необходимо в ходе мюзикла постоянно двигаться на сцене, участвуя в создании единого гармоничного хореографического рисунка для каждой из меняющихся ситуаций в процессе мюзикла. По словам хореографа Натальи Боровковой, вполне понятно, что для юных певцов достаточно сложно координировать одновременно вокал и движение. «Но дети молодцы, в результате их упорного труда все получилось как надо», - отмечает Боровкова.
«Стоит отметить, что создание такого мюзикла, в котором основные актеры - это дети от 12 до 17 лет, это само по себе огромный труд, - говорит Елена Коломийцева. - Мы занимаемся этим спектаклем уже более полугода и совсем скоро состоится премьера. И декорации, образы, костюмы - все создано нами и родителями наших воспитанников. Ну, а наши юные партнеры, замечательные артисты из студий «Комиксы», «Плюс» и прекрасные танцоры из коллективов «Нарва» и Triple bounce, создали отличное красочное наполнение этого спектакля, за что им огромная благодарность».
Остается добавить, что мюзикл «Алиса и Страна чудес» в этой постановке - новое прочтение популярной сказки английского поэта и писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона. Свои произведения он публиковал под псевдонимом Льюис Кэрролл.
Нарвский детский мюзикл - это вовсе не пересказ ставшей уже давно классической сказки. По словам его создателей, и юных, и взрослых зрителей ждут впечатляющие декорации, яркие костюмы, световые эффекты, практически профессиональный живой вокал и харизматичная актерская игра. Этот семейный мюзикл создан не только для детей, но и для взрослых, которые готовы снова поверить в чудеса.