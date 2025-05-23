«Эту потерю не восполнить»: друзья скорбят по погибшим в авиакатастрофе жителям Эстонии

Шок настолько велик, что трудно найти слова, чтобы его описать. Маленькое сообщество волости Отепя понесло тяжелую утрату - в крушении вертолетов погибли трое жителей Отепя. «Они были людьми, которые объединяли других», - сказал один из скорбящих друзей.
В прошлую субботу известные предприниматели и пилоты Прийт Яагант и Олег Сынаялг вместе с сопровождающими направлялись в Финляндию. Вертолеты вылетели из Таллинyа в Пийкаярви, где должна была состояться ежегодная традиционная встреча летного клуба Тыутси.