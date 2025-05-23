«Эту потерю не восполнить»: друзья скорбят по погибшим в авиакатастрофе жителям Эстонии

В прошлую субботу известные предприниматели и пилоты Прийт Яагант и Олег Сынаялг вместе с сопровождающими направлялись в Финляндию. Вертолеты вылетели из Таллинyа в Пийкаярви, где должна была состояться ежегодная традиционная встреча летного клуба Тыутси.

Непосредственно перед приближением к месту назначения вертолеты столкнулись у аэродрома Эура. В одном из вертолетов находились жители Отепя: член правления Mapri Ehitus OÜ Прийт Яагант, его жена Лилит Яагант, а также предприниматель и раллийный гонщик Михкель Капп. В другом вертолете вместе с Олегом Сынаялгом находился мотоспортсмен Тийт Кууск. Все пятеро погибли.